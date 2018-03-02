Beyaz Show bu akşam var mı yok mu, neden yok, soruları üzerine açıklama geldi.

Kanal D’nin her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen sevilen talk show programı Beyaz Show bu akşam yine çok konuşulacak bir program ile ekrana gelecekti, ancak Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk “Çok üzgünüz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin “dedi.

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyaz Show yeni bölümü ile 09 Mart Cuma akşamı Kanal D’de.

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