MAGAZİN

Beyaz Show bu akşam var mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Beyaz Show bu akşam neden yok? Geçen haftada ekrana gelemeyen Beyaz Show bu akşam yayınlanacak mı?

Beyaz Show bu akşam var mı?

Beyaz Show bu akşam var mı yok mu, neden yok, soruları üzerine açıklama geldi.

Kanal D’nin her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen sevilen talk show programı Beyaz Show bu akşam yine çok konuşulacak bir program ile ekrana gelecekti, ancak Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

Afrin şehitleri ünlü isimleri de yasa boğduAfrin şehitleri ünlü isimleri de yasa boğdu

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk “Çok üzgünüz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin “dedi.

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyaz Show yeni bölümü ile 09 Mart Cuma akşamı Kanal D’de.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyaz show beyazıt

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Teşekkürler bu olumlu ve duyarlı davranışınız için
Bırakın bu saçma nedenlerle insanlarla şirin görünme oyunlarını . Bu ülke 30 yıldır hergün şehit verdi. Çaldınız oynadınız eğlendinizde bugunmü hassasiyetiniz tuttu. Herşeyden prim yapma düşüncesi kadar tehlikeli bir kafa yok...
beyaaaazzzzz, Sibel Kekilli ile Şahin K.'yı programına konuk etmeni istiyoruz. Herkes bunu senden bekliyor Beyaz....
adaammmmmm
Beyazı ÖZTÜRK adamsın sen Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.
sen yayınlama beyaz kardeşim bu millet bu akşam rakı balığını yapar, gece kulüplerini doldurur, ensestler tacizciler grupcular, travestiler sapıklar, hırsızlar mafyalar, magazinciler ünlüler... anlayacağın herkes kendi işini yine yapar sen işini yapma sen çünkü bu vatanın evladısın! onlar da bu vatanın şehidi
YANLIŞ BU ŞEKİLDE İPTAL TERÖRÜN İSTEDİĞİNİ YAPMIŞ OLURSUN. YAYINI YAPARSIN ANCAK PROGRAMI AGIRLAŞTIRARAK ŞARKI TÜRKÜ HOPLAMADAN ZIPLAMADAN YAPARSIN.
herkesin böyle duyarlı olması lazım vatan saolsun yiğitlerimize allah rahmet eylesin mekanlar cennet olsun
Acun Bey den de aynı hassasiyeti bekliyoruz
RUHUNUZ ŞAD OLSUN,MEKANINIZ CENNET OLSUN!HER KİM BU CENNET VATANIMIZ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYORSA,ALLAH ONDAN RAZI OLSUN!!!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!
helal olsun
Adamsın Beyaz
Teşekkürler adamsın
ADAMSIN BEYAZ. keşke diğer kanalar da aynı hassasiyeti gösterse..
Diğer Haberler
Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin yolu yeniden kesişti

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin yolu yeniden kesişti

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Demet Özdemir ve Furkan Palalı yeniden beraber!

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Bülent Ersoy konserlerini sözlerini bu sözlerle erteledi

Bülent Ersoy konserlerini sözlerini bu sözlerle erteledi

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.