Beyaz Show'un konukları kimler? Bu akşam Beyaz Show var mı? İşte Kanal D yayın akışı (26 Ocak Cuma)

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı? Beyazıt Öztürk'ün sunduğu ve her hafta farklı konukları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Beyaz Show yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Programın hayranları bu akşam kimler konuk olacak merak ediyorlar. Geçen hafta "Ölümlü Dünya" filminin oyuncularını konuk eden Beyaz Show, bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D yayın akışına bakıldığı zaman Beyaz Show'un yayın saatinde Gülizar adlı dizinin tekrar bölümü yer alıyor.

BEYAZ SHOW'DA GEÇEN HAFTA

Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk oldu. Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Beyaz Show "Hayaller" bölümünde evlilik teklifi yapmak isteyen Uğur, eş adayını da alarak stüdyoya geldi. Fakat sevgilisinden aldığı cevap, onu şaşkına çevirdi. İşte o anlar...