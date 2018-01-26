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Beyaz Show'un konukları kimler? Bu akşam Beyaz Show var mı? İşte Kanal D yayın akışı (26 Ocak Cuma)

DİZİ HABERLERİ | 26.01.2018 15:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

Beyaz Show yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yirmi yılı aşkın süredir Kanal D ekranlarında her Cuma farklı konuklarıyla ekrana gelen Beyaz Show'u ünlü komedyen Beyazıt Öztürk sunuyor. Geçen hafta Ölümlü Dünya filmi oyuncularını konuk eden Beyaz Show'un bu haftaki konukları kimler? Bu akşam Beyaz Show var mı? İşte 26 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı...

Beyaz Show'un konukları kimler? Bu akşam Beyaz Show var mı? İşte Kanal D yayın akışı (26 Ocak Cuma)

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı? Beyazıt Öztürk'ün sunduğu ve her hafta farklı konukları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Beyaz Show yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Programın hayranları bu akşam kimler konuk olacak merak ediyorlar. Geçen hafta "Ölümlü Dünya" filminin oyuncularını konuk eden Beyaz Show, bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D yayın akışına bakıldığı zaman Beyaz Show'un yayın saatinde Gülizar adlı dizinin tekrar bölümü yer alıyor.

26 OCAK CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Haber Programı Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı
09.15 Yerli Dizi Hıçkırık-tekrar
10.30 Magazin Magazin D - Canlı
12.45 Program Ekip Şahane – Yeni Bölüm
14.45 Yerli Dizi Hıçkırık – Yeni Bölüm
16.00 Yerli Dizi Arka Sokaklar - tekrar
18.45 Haber Ahmet Hakan’la Kanal D Haber
20.00 Yerli Dizi ARKA SOKAKLAR – YENİ BÖLÜM
23.45 Yerli Dizi Gülizar-tekrar
02.45 Türk Sineması Elveda Katya
04.30 Yerli Dizi Hıçkırık-tekrar
05.15 Müzik Arası
06.30 Kanal D Çocuk Kulübü

BEYAZ SHOW'DA GEÇEN HAFTA

Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, “Ölümlü Dünya” filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk oldu. Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor.

Beyaz Show "Hayaller" bölümünde evlilik teklifi yapmak isteyen Uğur, eş adayını da alarak stüdyoya geldi. Fakat sevgilisinden aldığı cevap, onu şaşkına çevirdi. İşte o anlar...

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