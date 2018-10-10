Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in Mustafa Sandal'la yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. İki taraf da aşk dedikoduları karşısında sessizliğini korurken bugün Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında, Emina Jahovic - Saadettin Saran ilişkisine dair bomba bir iddia daha gündeme geldi.

Söylemezsem Olmaz'ın ihbar hattına gelen bilgiye göre; Emina Jahovic ve Saadettin Saran, Çanakkale Asos'ta kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü yaptıkları için şikayet edildi. İddiaların sahibi ise çiftin yan odasında kalan başka bir müşteri gösterildi.

ASOS'TA TAŞ EV YAPTIRIYORLAR

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, bu haberin ardından Jahoviç-Saran ikilisine dair bir bombayı daha patlattı. Bali, Saadettin Saran ve Emina Jahovic'in Asos'ta bir taş ev yaptırdığını ileri sürdü.



