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Beyazı da siyahı da önce buraya geliyor: Camiyi sahiplendiler!

Bayburt'un beyaz leylekleriyle tanınan Arpalı beldesi, karaleyleğe de ev sahipliği yapıyor. Çoruh Nehri'nin kıyısında balık arayan karaleylek, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyazı da siyahı da önce buraya geliyor: Camiyi sahiplendiler!

Beldenin içinden geçen Çoruh Nehri'nde dolaşan karaleyleğin balık aradığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beyazı da siyahı da önce buraya geliyor: Camiyi sahiplendiler! 1

Merkez Camii'nin kubbesindeki yuvalarıyla özdeşleşen beyaz leylekler nedeniyle halk arasında 'Leylekli Camii' olarak bilinen cami, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor. Çoruh Nehri ise barındırdığı kefal ve sazan başta olmak üzere tatlı su balıklarıyla karaleylek için doğal beslenme alanı oluşturuyor.

Beyazı da siyahı da önce buraya geliyor: Camiyi sahiplendiler! 2

Öte yandan, karaleylek daha önce aynı bölgede balık avlarken görüntülenmişti. Bu kez nehrin sığ kesiminde balık ararken kaydedilen karaleylek, Arpalı'da ikinci kez görüntülenmiş oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoruh Nehri‎ Bayburt leylek cami
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