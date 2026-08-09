Dağın oyuğundan akıyor! Keşfedilmemiş cennet

Sarıkamış’ın doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan Keklik Deresi, özellikle yaz aylarında farklı bir güzelliğe bürünüyor. Çam ağaçlarının arasında akan derenin oluşturduğu doğal manzara, bölgeye gelen ziyaretçilere huzurlu ve sakin bir ortam sunuyor.

"ÇAM ORMANLARININ ARASINDA DOĞAL GÜZELLİK"

Keklik Deresi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, çevresini kuşatan sarıçam ormanlarıyla oluşturduğu eşsiz görüntü. Ağaçların arasından süzülen gün ışığı, derenin suyu ve orman zemininin doğal dokusu bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Özellikle doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için ideal bir ortam sunan Keklik Deresi, yürüyüş yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak ve şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Keklik Deresi’nin kendilerini etkilediğini ifade eden Fatih Tur, "Harika, manzarasıyla, oksijeniyle çam ağaçlarıyla herkese tavsiye edebileceğimiz, ailece insanların gelip tatil yapacağı bir yer. Fakat burası Keklik Deresi olarak geçiyor. Ama biz burada keklik görmedik" dedi.

"FOTOĞRAF TUTKUNLARININ YENİ GÖZDESİ"

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Keklik Deresi, fotoğraf meraklıları için de birbirinden güzel kareler sunuyor. Çam ağaçları, dere yatağı, doğal bitki örtüsü ve Sarıkamış’ın kendine özgü orman manzarası, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyor.

"DOĞASEVERLER İÇİN HUZUR DOLU BİR ROTA"

Keklik Deresi yalnızca fotoğraf tutkunlarını değil, doğa yürüyüşü ve açık hava etkinliklerinden hoşlananları da kendisine çekiyor. Çam ağaçlarının arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler, derenin sesi eşliğinde doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bölgenin sessiz ve sakin yapısı, özellikle hafta sonlarında kısa süreli doğa kaçamağı yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

"SARIKAMIŞ’IN TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SUNUYOR"

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Sarıkamış, kış turizminin yanı sıra yaz ve doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip. İlçedeki ormanlar, dereler ve doğal alanlar, dört mevsim turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

Keklik Deresi de bu doğal güzelliklerin başında geliyor. Bölgenin daha fazla tanıtılmasıyla birlikte doğa turizmine ilginin artırılması ve Sarıkamış’ın yalnızca kış aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilen bir destinasyon haline gelmesi hedeflenebilir.

"DOĞANIN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Keklik Deresi’nin gelecek nesillere aktarılabilmesi için bölgenin korunması da büyük önem taşıyor. Ziyaretçilerin doğaya zarar vermemesi, çevreye çöp bırakmaması ve ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

"KARS’IN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DOĞAL HAZİNELERİNDEN"

Keklik Deresi, Sarıkamış’ın sahip olduğu doğal güzelliklerin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Çam ormanları arasında saklı kalan dere, sakin atmosferi ve doğal manzarasıyla Kars’ın keşfedilmeyi bekleyen noktaları arasında yer alıyor.

Doğayla iç içe bir gün geçirmek, fotoğraf çekmek ve Sarıkamış’ın eşsiz orman havasını solumak isteyenler için Keklik Deresi, görülmeye değer doğal rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Kars’ın doğal güzellikleri arasında sessizce akan Keklik Deresi, çam ağaçlarının gölgesinde ziyaretçilerini bekliyor.