Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı kanalı açtı! Kırdı geçirdi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk de YouTube kanalı açtı. Beyaz Show'a bir sene ara vererek O Ses Türkiye'de jüri olan Beyaz, yeni programıyla sevenleriyle buluştu.

Bugüne kadar sosyal medyaya mesafeli duran Beyazıt Öztürk,'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtığını O Ses Türkiye yayınında açıklamıştı.

Beyaz, 'Kendi hayatımdan… Gezeceğiz, göreceğiz, ailem arkadaşlarım, dostlarımla eğleneceğiz. Elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz'ın ilk programı hayranlarını heyecanlandırdı. 'Beyaz Paralel Evrene Kiminle Gidecek?' adlı bölümle sevenlerinin karşısına çıkan Beyaz ilk yayınında Eskişehir'e yola çıktı.

2 arkadaşıyla yoldaki anlarını kayda alan Beyaz yolda Bülent Serttaş'ı aradı ve ona şaka yaptı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. Beyaz Bülent Serttaş'ı paralel evrene davet etti ancak ünlü komedyen şaka yapmaya çalışırken gülme krizine girdi.



