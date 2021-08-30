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Beyin ameliyatı olan Hülya Duyar: Daha ne yaşayabilirim ki derken...

30.08.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyninde tümör olduğu tespit edilen ve apar topar ameliyat olan oyuncu Hülya Duyar ilk kez bir fotoğraf paylaştı ve yaşadığı duyguları anlattı.

Beyin ameliyatı olan Hülya Duyar: Daha ne yaşayabilirim ki derken...

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör olduğu ortaya çıkmıştı. Hülya Duyar hastalığın tespiti ardından apar topar ameliyata alınmıştı.

Başarılı oyuncu ameliyattan bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Hülya Duyar paylaşımında şunları söyledi:

Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize..

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"Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize. Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi.
Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var!

Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak. Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha KOCAMAN. İyi ki varsınız. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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