Beyin ameliyatlarında ölüm riski %2'ye geriledi! Beyin hastalıkları belirtileri ve beyin hastalıklarında tedavi yöntemleri nelerdir?

Bilim dünyasının yıllardır üzerinde çalışmasına rağmen, insan vücudunun hala sırlarla dolu, en gizemli organı olan beyin; ölüm oranlarında kalp ve kanserden sonra üçüncü, kalıcı hasar bırakmada ise birinci sırada yer alıyor. Ancak son yıllarda teknoloji ve tıptaki baş döndürücü gelişmeler beyin ameliyatlarında ölüm riskini yüzde 25-30’lardan yüzde 2’lere düşürdü. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen ve beyin cerrahisinde dünyanın bir numaralı ismi ABD’li Prof. Dr. Robert Spetzler’in de katıldığı ‘Boğaziçi Uluslararası Nörobilim Sempozyumu’nda uzmanlar en yeni teknikleri deneyimleri paylaştı. İki gün süren zirvenin başkanlığını yapan Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı “Yapmış olduğumuz tedavilere bağlı olarak bugün itibariyle beyin ve damar hastalıklarında risk oranları yüzde 1 ila 2’lere düştü. Beyin cerrahisi son 20 yılda ciddi gelişmeler kat etti. Teknolojideki her gelişme beyin cerrahisine yansıdı. Tıbbın branşları arasında en hızlı gelişme kaydeden ana dallardan bir tanesi beyin cerrahisi” diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BEYİN CERRAHİSİ İLERİ SEVİYELERE ULAŞTI'

Dünya beyin cerrahisinin duayeni kabul edilen ve 5 bini aşkın beyin anevrizma ameliyatıyla bir rekoru da elinde bulunduran ABD’li Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Robert Spetzler de konuşmasında; Türkiye’deki beyin cerrahlarının kalitesi ve başarısına vurgu yaparak “Türkiye’deki beyin cerrahlarının kalitesi belli oluyor. Beyin cerrahisindeki son gelişmelere baktığımızda ilaçların yanı sıra cerrahinin gelişmesiyle beraber özellikle robotik cerrahi ile alakalı gelişmeler nedeniyle tedavide çok yol kat edildi. Özellikle radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerden dolayı tümörleri daha erken tanıyıp tedavi edebiliyoruz. Bu tümörden sakat kalma ya da ölme oranlarını ciddi oranda azalttı. Beyin hastalıklarını önlemek adına uyarım ise, özellikle sigara içiminin azalması olacaktır. Sigara içmemek ve özellikle yaşam tarzına egzersizi eklemek beyin tümörü riskini azaltacaktır” diye konuştu.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Beyin hastalıklarının belirtilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Elmacı, “Baş ağrısı, bulantı, kusma, her zamankinden farklı bir ağrının devamlılık arz etmesi önemli. Geçmiş bir basit nöbet, vücudun bir tarafında görülen uyuşma damar hastalıklarının habercisi olabilir. O bakımdan bunların olduğu durumlarda mutlaka bir nörolojik muayene, bir nörolog ya da beyin cerrahına başvurmak değerli olacaktır” diye konuştu. Elektromanyetik alanın damar hastalıkları ve beyin tümörü riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. İlhan Elmacı “Günümüzde çocuklar elektromanyetik alanla iç içe. Bunun olumsuz sonuçlarını 10 ila 20 yıl sonra göreceğiz. O nedenle bilgisayar ve telefonları sadece ihtiyacımız olduğunda kullanmalıyız” uyarısında bulundu.