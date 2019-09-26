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Beyin ameliyatlarında ölüm riski %2'ye geriledi! Beyin hastalıkları belirtileri ve beyin hastalıklarında tedavi yöntemleri nelerdir?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 26.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Son yıllarda teknoloji ve tıp dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, beyin ve sinir cerrahisinde yepyeni bir döneme girilmesini sağladı. Öyle ki, beyin ameliyatlarında ölüm riski yüzde 25-30’lardan yüzde 2’lere geriledi! Peki beyin hastalıklarındaki belirtiler, son gelişmeler ve tedavi yöntemleri nelerdir? Beyin hastalıklarında hangi bölüme gidilmesi gerekir? Son dönemlerde beyin hastalıklarında nasıl bir tedavi yöntemi uygulanır? Merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde...

Beyin ameliyatlarında ölüm riski %2'ye geriledi! Beyin hastalıkları belirtileri ve beyin hastalıklarında tedavi yöntemleri nelerdir?

Bilim dünyasının yıllardır üzerinde çalışmasına rağmen, insan vücudunun hala sırlarla dolu, en gizemli organı olan beyin; ölüm oranlarında kalp ve kanserden sonra üçüncü, kalıcı hasar bırakmada ise birinci sırada yer alıyor. Ancak son yıllarda teknoloji ve tıptaki baş döndürücü gelişmeler beyin ameliyatlarında ölüm riskini yüzde 25-30’lardan yüzde 2’lere düşürdü. Acıbadem Maslak Hastanesi’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen ve beyin cerrahisinde dünyanın bir numaralı ismi ABD’li Prof. Dr. Robert Spetzler’in de katıldığı ‘Boğaziçi Uluslararası Nörobilim Sempozyumu’nda uzmanlar en yeni teknikleri deneyimleri paylaştı. İki gün süren zirvenin başkanlığını yapan Acıbadem Maslak Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı “Yapmış olduğumuz tedavilere bağlı olarak bugün itibariyle beyin ve damar hastalıklarında risk oranları yüzde 1 ila 2’lere düştü. Beyin cerrahisi son 20 yılda ciddi gelişmeler kat etti. Teknolojideki her gelişme beyin cerrahisine yansıdı. Tıbbın branşları arasında en hızlı gelişme kaydeden ana dallardan bir tanesi beyin cerrahisi” diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BEYİN CERRAHİSİ İLERİ SEVİYELERE ULAŞTI'

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Dünya beyin cerrahisinin duayeni kabul edilen ve 5 bini aşkın beyin anevrizma ameliyatıyla bir rekoru da elinde bulunduran ABD’li Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Robert Spetzler de konuşmasında; Türkiye’deki beyin cerrahlarının kalitesi ve başarısına vurgu yaparak “Türkiye’deki beyin cerrahlarının kalitesi belli oluyor. Beyin cerrahisindeki son gelişmelere baktığımızda ilaçların yanı sıra cerrahinin gelişmesiyle beraber özellikle robotik cerrahi ile alakalı gelişmeler nedeniyle tedavide çok yol kat edildi. Özellikle radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerden dolayı tümörleri daha erken tanıyıp tedavi edebiliyoruz. Bu tümörden sakat kalma ya da ölme oranlarını ciddi oranda azalttı. Beyin hastalıklarını önlemek adına uyarım ise, özellikle sigara içiminin azalması olacaktır. Sigara içmemek ve özellikle yaşam tarzına egzersizi eklemek beyin tümörü riskini azaltacaktır” diye konuştu.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

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Beyin hastalıklarının belirtilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Elmacı, “Baş ağrısı, bulantı, kusma, her zamankinden farklı bir ağrının devamlılık arz etmesi önemli. Geçmiş bir basit nöbet, vücudun bir tarafında görülen uyuşma damar hastalıklarının habercisi olabilir. O bakımdan bunların olduğu durumlarda mutlaka bir nörolojik muayene, bir nörolog ya da beyin cerrahına başvurmak değerli olacaktır” diye konuştu. Elektromanyetik alanın damar hastalıkları ve beyin tümörü riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. İlhan Elmacı “Günümüzde çocuklar elektromanyetik alanla iç içe. Bunun olumsuz sonuçlarını 10 ila 20 yıl sonra göreceğiz. O nedenle bilgisayar ve telefonları sadece ihtiyacımız olduğunda kullanmalıyız” uyarısında bulundu.

GAMMA KNİFE İLE KANSIZ VE BIÇAKSIZ TEDAVİ OLUNABİLİYOR

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Sempozyumda; Gamma Knife yöntemi ile ilgili deneyimlerini paylaşan Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman, AVM olarak tanımladıkları beyinde oluşan damar yumaklarının tedavisinde 3 önemli yöntemin olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Beyindeki damar yumakları; cerrahi, Gamma Knife ve damar içine yapılan endovasküler yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ancak öncelikle hastalığın ve hastanın özelliğine göre hangi yöntemin kullanılacağına karar veriliyor. Uygun hastalar seçildiğinde tedavide çok etkin sonuçlar alabiliyoruz. AVM’lerde Gamma Knife vazgeçilmez tedavi yöntemlerinden biri. Öyle ki uygun hastalar seçilip Gamma Knife uygulandığında, tedavinin 3. yılının sonunda tamamen iyileştiğini görebiliyoruz.”

'SAĞLAM BEYİN DOKUSUNUN KORUNMASI İÇİN REHBERLİK EDİYORUZ'

Acıbadem Maslak Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ise beyin cerrahisinde son yıllarda kullanılan nöromonitörizasyon yönteminin önemi hakkında şu bilgileri verdi: “Biz nörologlar olarak ameliyathaneye iniyoruz. Ameliyat süresince sağlam beyin dokusunun korunması için cerrahi rehberlik ediyoruz. Amacımız, beyin cerrahı tümörü veya sorunu giderirken sağlıklı dokuyu korumak. Biz ameliyathaneye küçük bir laboratuvar kuruyoruz. Hastanın beyin fonksiyonlarını korumaya çalışıyoruz. Nöromonitörizasyon hizmeti olmadan evvel daha kör çalışılıyordu. Biz onları ameliyat esnasında tanımlıyoruz. ‘Burada uzak durun, şu kadar mesafe yaklaştınız’ şeklinde uyarılarımız oluyor. Nöromonitörizasyon sayesinde cerrahın manevra alanı artıyor, hastanın yaşam kalitesi korunuyor. Vücuduna bağladığımız elektrotlarla beyin ve omurilik fonksiyonlarını korumaya çalışıyoruz, ameliyatını daha güvende yapıyoruz.”

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