MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf

01.12.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği beyin kanaması sonucu acil ameliyat edilen Kadir İnanır'ın tedavisinin sürdüğü özel odada ziyaret eden arkadaşı, usta oyuncunun sevenlerine mesajını sosyal medya hesabından paylaştığı ilk fotoğrafıyla duyurdu.

Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

AW480430_01

Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına “Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor” mesajı not edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"
Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

TCMB'nin müdahalesi sonrası dolardan ilk tepki

TCMB'nin müdahalesi sonrası dolardan ilk tepki

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

İğrenç olay! Zorla birlikte olduktan sonra 2 arkadaşını çağırdı

İğrenç olay! Zorla birlikte olduktan sonra 2 arkadaşını çağırdı

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.