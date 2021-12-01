Beyin kanaması geçiren Kadir İnanır’dan ilk fotoğraf

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım’da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

Usta oyuncuyu tedavisinin devam ettiği nöroloji servisindeki özel odasında ziyaret eden bir arkadaşı, uzun süre sonra İnanır ile ilgili ilk fotoğrafı paylaşarak sevenlerinin yüreğine su serpti. İnanır'ın oldukça keyifli olduğu görülen ilk fotoğrafı altına “Kadir İnanır, tüm sevenlerine selamlarını iletiyor” mesajı not edildi.

