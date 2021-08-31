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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan 'iyiyim' mesajı

31.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Ünlü oyuncu, sevenlerine 'iyiyim' mesajı yolladı.

Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan ünlü oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Akusta, cumartesi günü taburcu edildi. Bir hafta sonra setlere dönecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

"ŞU AN EVDEYİM, İYİYİM"

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın" dedi.


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