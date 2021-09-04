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  4. Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, Teşkilat dizisine devam edebilecek mi? Eşi Şafak Özbir, yanıt verdi

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, Teşkilat dizisine devam edebilecek mi? Eşi Şafak Özbir, yanıt verdi

04.09.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta, taburcu olup evinde dinlenmeye çekildi. Akusta'nın eşi Şafak Özbir, usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtti.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta, Teşkilat dizisine devam edebilecek mi? Eşi Şafak Özbir, yanıt verdi

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var. Taburcu olup iyiyim mesajı veren oyuncu, evinde dinlenmeye devam ediyor. Akusta'nın eşi Şafak Özbir, oyuncu hakkında bilgi verdi.

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"ÇALIŞMALARA DEVAM EDEBİLECEK"

Bir takipçisinin, "Mesut Bey nasıl oldu. Dizeye devam edebilecek mi?" sorusuna Özbir, "En çok gelen soruya bir kerede cevap vereyim; Mesut çok şükür iyi... Çok büyük bir şey atlattık. Ameliyata girerken yüzde 50 hayatı risk, yüzde 50 felç riski taşıyordu. Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci, enfeksiyon, solunum, tansiyon, tekrar kanama riski derken tüm engelleri aştık. Evimizdeyiz ve Mesut çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek ne mutlu ki..." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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