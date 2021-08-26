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  4. Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? "Mucizelere inanır mısınız?"

Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? "Mucizelere inanır mısınız?"

26.08.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta'nın sağlık durumu iyiye giderken oyuncunun eşi Şafak Özbir'den duygulandıran bir fotoğraf geldi.

Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? "Mucizelere inanır mısınız?"

TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı.

Tedavisinin ardından uyandırılan Akusta hastanede kalmaya devam ediyor. Mesut Akusta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

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Ünlü oyuncunun eşi de zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Sosyal medya hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan eşi Şafak Özbir "Mucizelere inanır mısınız" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Şafak Özbir'in eşiyle paylaşımına beğeni ve "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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