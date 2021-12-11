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Beyin kanaması geçirip, ameliyata alınmıştı! Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

11.12.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yarın taburcu edileceği bildirildi.

Beyin kanaması geçirip, ameliyata alınmıştı! Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Yeşilçamın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçen 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan ve bilinci yerinde olan İnanır, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alındı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kendisi için oluşturulan ve alanlarında uzman olan 6 kişilik doktor ekibi, İnanır'ın anbean tetkiklerini ve kontrollerini yaptı. Doktorlar, sürekli takip ettikleri İnanır'ın ertesi gün aniden gelişen beyin kanaması geçirdiğini tespit edip, ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı.

Uyutulan İnanır, 22 Kasım'da ise uyandırıldı. Bilinci yerinde olan ve solunum cihazından ayrılan İnanır, tedbir amacıyla bir süre daha yoğun bakımda tutuldu. Sağlık durumu iyiye giden İnanır, daha sonra yoğun bakımdan çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etti.

TABURCU OLACAK

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan İnanır'ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlanan İnanır'ın yarın taburcu edileceği bildirildi. (DHA)

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Kadir İnanır
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