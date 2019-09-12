Beylikdüzü'nde husumetli iki grup arasında kavga!

Edinilen bilgilere göre olay, 7 Haziran günü sabah 05.20 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahısların aracını takip eden şahıslar, caddede kimsenin olmadığı bir anda harekete geçti. Birden araçları ile 'U' dönüşü yapan zanlılar, husumetlilerinin bulunduğu araca çarptı. Çarpmanın ardından transit sürücüsü aynı hızla geri manevra yaparak aracın yanından uzaklaşırken, araçta bulunan bir kişi transitin peşinden koştu. O andan itibaren yaşanan olaylar ise adeta film sahnelerini aratmadı.

TRANSİTİN PEŞİNDEN KOŞTU



Transitin kendilerine çarpmasından sonra araçta bulunan baba çocuklarını bırakarak transitin peşinden koştu. Kazalı araçla çocuklar ilerlerken baba bir süre sonra araca binerek kaçan aracın peşinden gitti. Aracıyla tekrar olayın yaşandığı döner kavşağa gelen şahıslar, daha sonra inerek transitte bulunan husumetlileriyle kavga etti.

CANINI SON ANDA KURTARDI



Baba ve oğulları kavganın ardından koşarak araçlarına geri gelirken, husumetlileri ise bu defa kamyonetle araca çarpmak istedi. Tam bu sırada araçtakilerden bir tanesi üzerine doğru gelen kamyonetin önüne atladı, ancak ezme pahasına gelen kamyonetten canını son anda kaçarak kurtardı.