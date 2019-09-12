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Beylikdüzü'nde husumetli iki grup arasında kavga!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 12.09.2019 10:39 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı. Husumetli oldukların kişilerin aracına önce bir transit ile, ardından da kamyonetle çarptılar. Olayda defalarca bıçaklanan kamyonet sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 7 Haziran günü sabah 05.20 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahısların aracını takip eden şahıslar, caddede kimsenin olmadığı bir anda harekete geçti. Birden araçları ile 'U' dönüşü yapan zanlılar, husumetlilerinin bulunduğu araca çarptı. Çarpmanın ardından transit sürücüsü aynı hızla geri manevra yaparak aracın yanından uzaklaşırken, araçta bulunan bir kişi transitin peşinden koştu. O andan itibaren yaşanan olaylar ise adeta film sahnelerini aratmadı.

TRANSİTİN PEŞİNDEN KOŞTU

Transitin kendilerine çarpmasından sonra araçta bulunan baba çocuklarını bırakarak transitin peşinden koştu. Kazalı araçla çocuklar ilerlerken baba bir süre sonra araca binerek kaçan aracın peşinden gitti. Aracıyla tekrar olayın yaşandığı döner kavşağa gelen şahıslar, daha sonra inerek transitte bulunan husumetlileriyle kavga etti.

CANINI SON ANDA KURTARDI

Baba ve oğulları kavganın ardından koşarak araçlarına geri gelirken, husumetlileri ise bu defa kamyonetle araca çarpmak istedi. Tam bu sırada araçtakilerden bir tanesi üzerine doğru gelen kamyonetin önüne atladı, ancak ezme pahasına gelen kamyonetten canını son anda kaçarak kurtardı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Araca çarpmaması için kamyonet sürücüsünün önüne atlayan şahıs son anda canını kurtardı. Kamyonet araca çarparak sürüklerken, son anda canını kurtaran şahıs ise kamyonete doğru koştu. Şahıs kapıyı açmayan kamyonet şoförünü camdan zıplayarak defalarca bıçakladı. Daha sonra diğer araçta bulunan başka birisi ise sopayla gelerek bıçaklanan şahsı kurtarmak istedi.

BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Cadde üzerinde bulunan bekçiler ise olayı görür görmez müdahalede bulundu. Tarafların sakinleşmemesi üzerine bekçi silahı eline alarak havaya uyarı amaçlı bir el ateş etti. Yetersiz kalan bekçiler, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Husumetlilerinin aracına çarpmaya çalıştığı sırada önüne atlamalarına rağmen ezme pahasına durmayan ve defalarca bıçaklanan kamyonet sürücüsü, şahısların sopalı şahsı kovalaması üzerine aşağıya inerek yardım bekledi.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri, gruplara müdahalede bulunarak baba ve bir oğlunu gözaltına aldı. Yaralı şahıs, polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, olaya karışan bir kişi ise polis ekiplerini görünce yol kenarındaki yeşil alana atlayarak kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden iki tanesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavga

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