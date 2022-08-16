Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beylikdüzü'nde evinin penceresinden caddeye tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan genç gözaltına alındı.

Yakuplu Mahallesi'nde bir sitede oturan S.B, 12 Ağustos'ta dairenin mutfak penceresinden caddeye doğru kurusıkı tabancayla ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen S.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.

S.B. polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde S.B'nin mutfak penceresinden tek el caddeye doğru ateş ettikten sonra yere eğilerek saklanması, görüntüyü çeken arkadaşının da elinde bıçak taşıması yer alıyor.



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