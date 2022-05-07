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Beynine pıhtı atmıştı! Devrim Yakut o günleri anlattı

07.05.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devrim Yakut, geçtiğimiz ay beynine pıhtı atması sonucu hastanelik olduğunu açıkladı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Ucuz atlatılmış mühim bir mesele... İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı" dedi.

Beynine pıhtı atmıştı! Devrim Yakut o günleri anlattı

Oyuncu Devrim Yakut'un (53) ölümden döndüğü ortaya çıktı. Yakut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beynine pıhtı attığını ifade etti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Devrim Yakut, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"UCUZ ATLATILMIŞ MÜHİM BİR MESELE"

Bu süreçte rol aldığı diziye de bir süre ara vermek zorunda kalan ünlü oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba. Evin aynı yerinden sesleniyorum. Çünkü evin en iyi ışık alan yeri burası... Bugün üçüncü gün, basında çıkan hastalık haberleri üzerine telefonum neredeyse susmadı. Sevginiz ne büyük, ne şanslıyım... Allah bir tekinizin bile teline zeval vermesin. Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey beni hastanelik etti... Ucuz atlatılmış mühim bir mesele... İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre; o da geçecek. Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler ve dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım. Hepinizi sevgimle kucaklarım. Sağlıklı ve şahane günlerimiz olsun.


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