Özel ajan testinin sorularını hiç merak ettiniz mi? Ajan olabilmek için bu soruya kısa sürede cevap vermeniz gerekiyor!

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. İşte testte olan sorulardan birini sizler için derledik.Hazırsanız başlayalım.

Bir seri katil insanları kaçırarak öldürmeye başladı. Ancal öldürme metodu diğerlerinden oldukça farklıydı. Çünkü seri katil insanların kendisini ödülrmesini sağlıyordu. Biri zehirli olmak üzere iki hap sunuyordu. Kurban hangi hapı alırsa diğerini seri katil içiyordu. Hr seferinde kurban ölüyordu ve seri katil kurtuldu. Katil her zaman zararsız hapı nasıl bulunuyordu?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Aslında iki hap da daima zararsızdı. Zehir kurbanların içtikleri suyun içindeydi. Bu nedenle seri katil sürekli olarak seçimde doğruyu biliyordu.



