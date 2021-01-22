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Özel ajan testinin sorularını hiç merak ettiniz mi? Ajan olabilmek için bu soruya kısa sürede cevap vermeniz gerekiyor!

Seray Üstün Seray Üstün 22.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Özel ajan testinin sorularını hiç merak ettiniz mi? Ajan olabilmek için bu soruya kısa sürede cevap vermeniz gerekiyor!

Birçoğunuz Amerikan film ve dizilerinde sahneye oldukça havalı bir şekilde giren özel ajanlara denk gelmişsinizdir. Özel yeteneklere kavuşmak için sıkı bir eğitim alan bu ajanların kabul edilmesi ise oldukça zor işlerden biridir. İstatistiklere göre, başvuru sahiplerinin yüzde 5’inden azı kabul edilmektedir. Bir dizi soruyu yanıtlamak, adayın yaratıcı düşünme ve mantık temelli akıl yürütme becerilerini geliştirmek için doğal bir potansiyele sahip olup olmadığını gösterebilir.

Mantıksal bilmeceler, düşünme becerilerini ve zekayı geliştirmek için en etkili olan yollardan bir tanesidir. Bu ustalık gerektiren bilmece beyin jimnastiği yapmanız için sizlere basit bir yol sunacak. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. İşte testte olan sorulardan birini sizler için derledik.Hazırsanız başlayalım.

Bir seri katil insanları kaçırarak öldürmeye başladı. Ancal öldürme metodu diğerlerinden oldukça farklıydı. Çünkü seri katil insanların kendisini ödülrmesini sağlıyordu. Biri zehirli olmak üzere iki hap sunuyordu. Kurban hangi hapı alırsa diğerini seri katil içiyordu. Hr seferinde kurban ölüyordu ve seri katil kurtuldu. Katil her zaman zararsız hapı nasıl bulunuyordu?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Aslında iki hap da daima zararsızdı. Zehir kurbanların içtikleri suyun içindeydi. Bu nedenle seri katil sürekli olarak seçimde doğruyu biliyordu.

Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?


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