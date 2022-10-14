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  4. Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

14.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Nizamiye Caddesi'nde bulunan 4 katlı metruk binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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