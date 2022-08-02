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Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

02.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kemer Hatun Mahallesi Daracık Sokak'ta 5 katlı otelin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde bulunan müşteri ve çalışanlar tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

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