Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kemer Hatun Mahallesi Daracık Sokak'ta 5 katlı otelin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelde bulunan müşteri ve çalışanlar tahliye edilirken yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz