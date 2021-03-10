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Beyonce’den Meghan Markle’a destek

10.03.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Beyonce’den Meghan Markle’a destek

Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyetle ilgili bomba etkisi yaratan açıklamalar yapan Meghan Markle'a destek, ünlü şarkıcı Beyonce'den geldi. Beyonce, 'Prensesim' dediği Düşes'e "Cesaretin ve liderliğin için teşekkürler Meghan" mesajı gönderdi.

Ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Prens Harry ile birlikte Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey’e özel röportaj vererek kraliyetle ilgili bomba etkisi yaratan bilgiler veren Meghan Markle’a destek çıktı.

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39 yaşındaki Beyonce, 39 yaşındaki Sussex Düşesi’ne “Cesaretin ve liderliğin için teşekkürler Meghan. Hepimiz senden güç ve ilham alıyoruz” mesajını gönderdi. Beyonce, kendi web sayfasında yauyımladığı mesajını, The Lion King filminin 2019’da Londra’da yapılan ve Meghan Markle ile Prens Harry’nin de hazır bulunduğu galadan fotoğraf paylaşarak verdi.

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"PRENSESİM"

Daha önce galadaki buluşmadan paylaşılan videoda Beyonce’nin Meghan Markle’a “Prensesim” diye hitap ettiği duyulmuştu.
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Galadan aylar önce Beyonce ve Jay-Z, 2019 Brit Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Grup ödülünü kazanmış ve Londra'daki törene katılamamalarına rağmen, bir video mesajı aracılığıyla teşekkür konuşması yayınlamıştı. Videoda, Black History Month'a gönderme yapan çift, Leonardo da Vinci'nin resmi yerine, Meghan Markle portresinin önünde durarak; Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'nın önünde çektikleri 'Apeshit' müzik videolarını yeniden canlandırmıştı.

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KRALİYETE IRKÇILIK SUÇLAMASI

Amerikan CBS televizyonuna röportaj veren, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında konuşurken, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadesini kullanmıştı.
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SARAYDAN İLK AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı dün akşam, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşinin ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara ilişkin bir bildiri yayımladı. Kraliyet ailesinin, Prens Harry ve eşinin son yıllarının zor geçtiğini öğrendiği için çok üzgün olduğu aktarılan bildiride, "Harry ve Megan, her zaman çok sevilen aile üyeleri olarak kalacak" ifadesine yer verildi. Bildiride, Prens Harry ve eşinin ortaya attığı "ırkçılık" iddialarının "endişe verici" olduğu ve konunun aile tarafından özel olarak inceleneceği kaydedildi.

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