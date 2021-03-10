Beyonce’den Meghan Markle’a destek

Ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Prens Harry ile birlikte Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey’e özel röportaj vererek kraliyetle ilgili bomba etkisi yaratan bilgiler veren Meghan Markle’a destek çıktı.

39 yaşındaki Beyonce, 39 yaşındaki Sussex Düşesi’ne “Cesaretin ve liderliğin için teşekkürler Meghan. Hepimiz senden güç ve ilham alıyoruz” mesajını gönderdi. Beyonce, kendi web sayfasında yauyımladığı mesajını, The Lion King filminin 2019’da Londra’da yapılan ve Meghan Markle ile Prens Harry’nin de hazır bulunduğu galadan fotoğraf paylaşarak verdi.

"PRENSESİM"

Daha önce galadaki buluşmadan paylaşılan videoda Beyonce’nin Meghan Markle’a “Prensesim” diye hitap ettiği duyulmuştu.



Galadan aylar önce Beyonce ve Jay-Z, 2019 Brit Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Grup ödülünü kazanmış ve Londra'daki törene katılamamalarına rağmen, bir video mesajı aracılığıyla teşekkür konuşması yayınlamıştı. Videoda, Black History Month'a gönderme yapan çift, Leonardo da Vinci'nin resmi yerine, Meghan Markle portresinin önünde durarak; Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'nın önünde çektikleri 'Apeshit' müzik videolarını yeniden canlandırmıştı.