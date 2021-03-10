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İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Kraliyet'ten ilk açıklama

10.03.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Kraliyet'ten ilk açıklama

İngiltere'de Prens Harry ve eşi Megan Markle'ın "ırkçılık" suçlamalarını "endişe verici" olarak niteleyen Kraliyet ailesinin, iddiaları özel olarak inceleyeceği bildirildi.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşinin ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara ilişkin bir bildiri yayımladı.

Kraliyet ailesinin, Prens Harry ve eşinin son yıllarının zor geçtiğini öğrendiği için çok üzgün olduğu aktarılan bildiride, "Harry ve Megan, her zaman çok sevilen aile üyeleri olarak kalacak." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Prens Harry ve eşinin ortaya attığı "ırkçılık" iddialarının "endişe verici" olduğu ve konunun aile tarafından özel olarak inceleneceği kaydedildi.

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Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

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