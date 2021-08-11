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Beyonce kenevir ve bal çiftliği kuruyor

11.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği son röportajda çocukları ve anneliği üzerine konuşan Beyonce, "Şimdi bir kenevir ve bal çiftliği inşa ediyorum” dedi.

Beyonce kenevir ve bal çiftliği kuruyor

Ünlü şarkıcı Beyonce, Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda aile hayatına ve çocuklarına dair konuştu. 39 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, 9 yaşındaki kızı Blue Ivy ve 4 yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir ile edindiği annelik deneyimini anlattı.

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Beyonce, “Bir anne olarak en tatmin edici anlarımdan biri, bir gün Blue'yu gözleri kapalı banyoda sırılsıklam olmuşken bulduğum andır. Kendi oluşturduğum karışımları kullanarak huzurlu olması için kendine zaman ayırıyordu” dedi.

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Karışımların ailesinden geldiğini söyleyen Beyonce, “Balın bana ve çocuklarıma fayda sağlayan iyileştirici özellikleri olduğunu gördüm. Şimdi bir kenevir ve bal çiftliği inşa ediyorum” diye konuştu.

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“Evimin çatısında kovanlarım var” diyen ünlü şarkıcı, “Kızlarımın da bu ritüelleri benden örnek alacağı için çok mutluyum” ifadesini kullandı.

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Beyonce, geçen yıl, karantina döneminde alerjisi olan kızları için arıcılığa başladığını söylemiş ve "İki kovanla yılda yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz" demişti.

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