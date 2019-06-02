Beyond Good and Evil 2, E3 2019’da olmayacak

Oyunun E3’te görülmeyecek olması büyük hayal kırıklığı. Bunun yerine firma, önümüzdeki haftalarda canlı yayın paylaşacak ve oyunla alakalı detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Firma, oyuna daha fazla odaklanıp en iyi haliyle oyuncuyla buluşturabilmek adına böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Oyun, aksiyon ve macera üründe olacak. 2003 yılındaki oyunun önceki hikayesini anlatacak olan Beyond Good and Evil 2, TPS olarak ve açık dünya temasında geliştiriliyor. Verilen bilgilere göre yaratacağımız veya seçeceğimiz karakter, kadın veya erkek olabilecek. Çeşitli görevleri yaparken, diğer yandan uzay gemimizi ve mürettabatımızı geliştirebileceğiz.

Oyunla ilgili yeni gelişmeler için büyük tarih 5 Haziran.



