Beypazarı'nda araç sahiplerinin dolu alarmı

Geçtiğimiz günlerde yağan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin büyük zarar gördüğü Beypazarı'nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı.
Beypazarı'nda vatandaşlar yapılan uyarı üzerine araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem aldı.
Kaynak: İHA
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