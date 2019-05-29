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Beypazarı'nda araç sahiplerinin dolu alarmı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dolu yağışı uyarısı üzerine vatandaşlar alarma geçti.

Beypazarı'nda araç sahiplerinin dolu alarmı

Geçtiğimiz günlerde yağan dolu yağışı nedeniyle ekili arazilerin büyük zarar gördüğü Beypazarı'nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı.

Beypazarı'nda vatandaşlar yapılan uyarı üzerine araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem aldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dolu yağışı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DEVLET MOSSAD VE MASONLARIN KONTROLÜNDEN DERHAL KURTARILMALI VE OTOPARK İŞİNİ HER MAHALLEDE KÖKÜNDEN ÇÖZMELİ ARTIK.YOL YAPILIYOR KALDIRIM YAPILIYOR,PARK YAPILIYOR MAHELLERE ÜCRETSİZ OTOPARK NEDEN YAPILMASINKİ..BAKINIZ 2018 DE TRAFİK ADI ALTINDA 3 400 000 KİŞİYE CEZA YAZDIRLMIŞTIR YİNE 1 MİLYON KİŞİYE KAPALI ALAN SİGARA CEZASI YAZILMIŞTIR,YİNE 300 BİN GIDA İŞLETMESİNE CEZA YAZILMIŞTIR ERDOĞANIN PARAYA İHTİYACI VAR TERENNÜMÜ ALTINDA. YANİ ERDOĞANIN YÖNETİMİNİ ZULÜM YÖNETİMİ ŞEKLİNDE GÖSTERİLEREK MİLLET ERDOĞANDAN BIKTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR MOSSAD VE MASON KURULUŞARININ ATADIĞI MÜDÜRLERLE.DİKKAT.
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