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Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor

15.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Özge karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranlara uzun bir ara veren ünlü oyuncu Sibel Kasapoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Güzeller güzeli bir genç kız olan Kasapoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kendine hayran bırakıyor.

Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor

İlk bölümü 2007 yılında ekranlara gelen Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle adını duyuran Sibel Kasapoğlu, şimdilerde güzelliğiyle görenleri mest ediyor. İşte 23 yaşındaki Sibel Kasapoğlu'nun son hali:

Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor

Çocuk yaşta kameralar karşısına geçen Kasapoğlu, oyunculuğu meslek edinmeye karar verdi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı.

Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor

Sosyal medyada aktif olan oyuncunun, 30 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor

SİBEL KASAPOĞLU KİMDİR?

Sibel Kasapoğlu, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bez Bebek'te hayat verdiği Özge karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, en son 2008 yılında Yaban Gülü isimli dizide, Laçin karakterini canlandırdı.

Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde okuyan Kasapoğlu;
Zeynep, Rodi, Ulak, Şüphenin Gölgesi, Hatırla Sevgili, Benden Sana Baba Olmaz, Elveda Rumeli, Asi, Geniş Zamanlar, Parmaklıklar Ardında ve Yaban Gülü gibi pek çok projede yer almıştır.

BEZ BEBEK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir bez bebek olan Nana, eski sahibi Makbule'nin yanında insan olarak yaşar. Nana, gece çöktüğünde bez bebeğe dönüşür ve gündüz yeniden insan olur. Nana'nın bu zorlu süreçte yaşadıkları, heyecan verici bir hikayenin kapısını aralar.

Bez Bebek'in huysuz Özge'si son haliyle şaşı etti! Bakan bir daha bakıyor


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