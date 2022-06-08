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Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

08.06.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7'den 77'ye herkesin ilgiyle izlediği dizilerden biri olan Bez Bebek, oyuncuları ve konusuyla bir zamanlara damga vurdu. Dizide kötü karakter Simge'ye hayat veren Fatoş Kabasakal'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

2007'de başlayan Bez Bebek dizisi 2010'a kadar ekranlarda kalmıştı. Çocuklara hitap eden dizi, eğitici konusuyla neredeyse herkesin favori dizilerinden biri olmuştu. Uzun dönem ekranlarda olan dizide, Simge rolüne hayat veren Fatoş Kabasakal'ın son hali şaşırttı.

FATOŞ KABASAKAL'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

39 yaşındaki Fatoş Kabasakal yıllar içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

Saçlarını artık koyu olarak kullanan Kabasakal, sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekti.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

Fit görünümünden bir şey kaybetmeyen Kabasakal'ın, sosyal medyada 6 yaklaşık 68 bin takipçisi bulunuyor.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

En son 2018'de ekranlara gelen isim, bir süredir ekranlarda uzak duruyor.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

2 çocuk annesi Kabasakal, 2018'de Erkan Kayhan ile hayatını birleştirdi.

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

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