Bez Bebek'in Simge'si Fatoş Kabasakal son haliyle görenleri şaşırttı!

2007'de başlayan Bez Bebek dizisi 2010'a kadar ekranlarda kalmıştı. Çocuklara hitap eden dizi, eğitici konusuyla neredeyse herkesin favori dizilerinden biri olmuştu. Uzun dönem ekranlarda olan dizide, Simge rolüne hayat veren Fatoş Kabasakal'ın son hali şaşırttı.

FATOŞ KABASAKAL'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

39 yaşındaki Fatoş Kabasakal yıllar içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Saçlarını artık koyu olarak kullanan Kabasakal, sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekti.

Fit görünümünden bir şey kaybetmeyen Kabasakal'ın, sosyal medyada 6 yaklaşık 68 bin takipçisi bulunuyor.

En son 2018'de ekranlara gelen isim, bir süredir ekranlarda uzak duruyor.

2 çocuk annesi Kabasakal, 2018'de Erkan Kayhan ile hayatını birleştirdi.





