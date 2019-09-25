Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

En sevilen sebzeler arasında yer alan bezelye ile lezzetli bir yemek yapmaya ne dersiniz? Bezelye tarifi, hem kolay hem de sağlıklı bir yemektir. Sebze yemeyen çocuklara bezelye yemeği ile alıştırma yapabilirsiniz. İşte 7'den 70'e herkesin sevebileceği bezelye yemeği tarifi.

MALZEMELER

Yarım kilo bezelye

2 adet patates

Bir adet havuç

Bir adet soğan

2 diş sarımsak

Bir çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber

BEZELYE YEMEĞİ YAPILIŞI

Soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsağı da aynı şekilde ince halkalar şeklinde kesin.

Tencereye sıvı yağı alın ve soğanların rengi dönene kadar pişirin. Soğanlara küp şeklinde doğradığınız havuç ve patatesleri de ilave edin. Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra salçayı, bezelyeyi ve baharatları da tencereye katın.

Tüm malzemeleri 10 dakika yüksek ateşte kavurun. Ardından 4 bardak ılık su ilave ederek kaynamaya bırakın. Tüm malzemeler piştikten sonra yemeği ocaktan alabilirsiniz.

BEZELYE YEMEĞİ KALORİSİ NE KADAR?

Bir porsiyonu yaklaşık olarak 100 kaloridir. Şeker oranı yüksek bir sebze olduğu için yanında yediklerinizin önemi de oldukça yüksektir. Bezelye yemeğinin yanında pirinç pilavı tercih etmekten kaçının.

