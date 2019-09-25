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Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 25.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Lezzetli bir bezelye tarifini sizler için hazırladık. Pratik ve sağlıklı olan bu yemeği kışın yapamayacağım diye üzülmeyin. Buzluğa attığınız bezelyeler ile bu durumu kurtarabilirsiniz. Bezelye yemeğinin yanına en çok yakışan işe şüphesiz ki bulgur pilavıdır. Bu menüye bir de yoğurt eklerseniz akşam yemeğinizi hazır etmiş olacaksınız. İşte bezelye yemeği tarifi.

Bezelye yemeği tarifi, bezelye yemeği nasıl yapılır?

En sevilen sebzeler arasında yer alan bezelye ile lezzetli bir yemek yapmaya ne dersiniz? Bezelye tarifi, hem kolay hem de sağlıklı bir yemektir. Sebze yemeyen çocuklara bezelye yemeği ile alıştırma yapabilirsiniz. İşte 7'den 70'e herkesin sevebileceği bezelye yemeği tarifi.

MALZEMELER
Yarım kilo bezelye
2 adet patates
Bir adet havuç
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
Bir çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber

BEZELYE YEMEĞİ YAPILIŞI
Soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsağı da aynı şekilde ince halkalar şeklinde kesin.
Tencereye sıvı yağı alın ve soğanların rengi dönene kadar pişirin. Soğanlara küp şeklinde doğradığınız havuç ve patatesleri de ilave edin. Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra salçayı, bezelyeyi ve baharatları da tencereye katın.
Tüm malzemeleri 10 dakika yüksek ateşte kavurun. Ardından 4 bardak ılık su ilave ederek kaynamaya bırakın. Tüm malzemeler piştikten sonra yemeği ocaktan alabilirsiniz.

BEZELYE YEMEĞİ KALORİSİ NE KADAR?
Bir porsiyonu yaklaşık olarak 100 kaloridir. Şeker oranı yüksek bir sebze olduğu için yanında yediklerinizin önemi de oldukça yüksektir. Bezelye yemeğinin yanında pirinç pilavı tercih etmekten kaçının.

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