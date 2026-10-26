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Sakarya'nın ‘dalların altın sarısı’ tartıya çıktı! Tek bir tanesi 962 gram

Sakarya'nın "dalların altın sarısı" olarak adlandırılan coğrafi işaretli ayvası, büyüklüğü ve ağırlığıyla vatandaşı hayrete düşürdü. Tartıya konulan tek bir ayva 962 gram gelirken, iki ayvanın toplam ağırlığı yaklaşık 2 kiloyu buldu.

Sakarya'nın ‘dalların altın sarısı’ tartıya çıktı! Tek bir tanesi 962 gram
Gökçen Kökden

İklimi ve toprak yapısıyla dünyanın en kaliteli ayvalarının yetiştiği Sakarya'nın Geyve ilçesinin Burhaniye Mahallesi'nde hasat edilen ayvalar büyüklüğüyle dikkat çekti.

Sakarya nın ‘dalların altın sarısı’ tartıya çıktı! Tek bir tanesi 962 gram 1

Dalından koparılan dev ayvaları tartıya koyan vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Tek bir ayvanın 962 gram geldiğini gören vatandaş, ikinci ayvayı da tartıya eklediğinde iki ayvanın toplamda 1 kilo 876 grama ulaştığını gördü. Ortalama bir ayva 100 ila 250 gram arasında tartılırken, iki ayvanın neredeyse 2 kilogram olarak tartılması ilgi çekti.

Sakarya nın ‘dalların altın sarısı’ tartıya çıktı! Tek bir tanesi 962 gram 2

İki adet ayvanın neredeyse 2 kilo geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Büyüklüğü ve ağırlığıyla şaşırtan ayvalar karşısında hayranlığını dile getiren vatandaş, "Yetiştirene helal olsun, yiyene de afiyet olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ayva yemek
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