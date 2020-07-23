YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Biber dolması tarifi: Damak çatlatan biber dolması nasıl yapılır?

Biber dolması tarifi: Damak çatlatan biber dolması nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz sofralarının vazgeçilmez lezzeti biber dolması tarifi, tek başına ziyafet yaratan bir yemek. Herkes biber dolması tarifini biliyor ancak birçok kişi gerçek lezzeti tutturamıyor. İşte bu tarif ile parmak ısırtan bir dolma hazırlayacaksınız...

Biber dolması tarifi: Damak çatlatan biber dolması nasıl yapılır?

Yaz, kış yemek sofralarında kendisine yer bulan biber dolması tarifi, geleneksel tariflerimizden biridir. Birçok kişi biber dolması tarifini bilse de tarifi tutturmakta zorlanır. Kimi zaman içi çiğ kalır kimi zaman da lapa lapa pişer. Biber dolması nasıl yapılır diyenler için tüm olumsuzlukların önüne geçen bir tarif paylaşacağız, buyursunlar.

BİBER DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo dolmalık biber
2 su bardağı pirinç
2 adet domates
Bir adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Nane

BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

  • Biber dolması içi hazırlamakla tarife başlayabiliriz. Öncelikle soğanı soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.
  • Biber dolması yapımı için devam ediyoruz... Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da çok minik küpler şeklinde doğrayın. Pirinci yıkayın.
  • Derin bir kabın içinde soğanı, pirinci, ince kıyılmış maydanozu, sıvı yağı, tuzu ve tüm baharatları harmanlayın.
  • Dolmalık içini hazır ettikten sonra içini çıkarıp temizlediğiniz biberin içini harçla doldurun.
  • Dolmaları derin bir tencerenin içine dizin. Biberlerin ağız kısmını dilerseniz domatesle dilerseniz de biberlerin baş kısımlarıyla kapatın.
  • Bir kabın içinde salçalı su hazırlayın. Bu suyu tencereye aktarın. Suyun biberlerin üzerini geçmemesine dikkat edin.
  • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

BİBER DOLMASI ÇEŞİTLERİ

Yaz, kış sofralardan eksik olmayan bir yemek tarifi olan biber dolması, oldukça farklı şekillerde hazırlanabilir; zeytinyağlı biber dolması tarifi, kıymalı biber dolması tarifi, etli biber dolması tarifi, kuru biber dolması tarifi, bulgurlu biber dolması tarifi gibi çeşitler çoğaltılabilir.

BİBER DOLMASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon biber dolması yaklaşık olarak 273 kaloridir.

BİBER DOLMASI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İç harcı hazırlamadan önce dolmalık pirinci mutlaka yıkayın. Böylelikle piştikten sonra sert kalma ihtimalini azaltmış olacaksınız.

Biberlerin içini doldururken sıkıştırmayın. En az bir parmak boşluk bırakın.

Dolmayı etsiz bir şekilde hazırlıyorsanız dolmalar piştikten ve ılıdıktan sonra üzerinde zeytinyağı gezdirin.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...
Hem lezzetli hem hafif diyet omlet tarifiHem lezzetli hem hafif diyet omlet tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...

Kabak çiçeği dolmasını bir de bu tarifle hazırlayın! Ege'nin incisinin püf noktasını açıklıyoruz...

Tadına doyulmaz lezzetiyle meşhur Kayseri yağlaması! Meğer işin sırrı...

Tadına doyulmaz lezzetiyle meşhur Kayseri yağlaması! Meğer işin sırrı...

Evde lahmacun tarifi: Üşengeçlerin bile kolayca pişireceği ev yapımı lahmacun

Üşengeçlerin bile kolayca pişireceği ev yapımı lahmacun

Revani tarifi: Kabardıkça iştahları kabartır

Kabardıkça iştahları kabartan revani tatlısı

Pizza tarifi: İncecik gevrek hamurun sırrı meğer buymuş! Püf noktası...

İncecik gevrek hamurun sırrı meğer buymuş! Ustası gibi yapabilmek için...

Şekerpare tarifi: Denenmiş, sonucu mükemmel tarif

Şekerpare tarifi: Denenmiş, sonucu mükemmel tarif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.