Biber dolması tarifi: Damak çatlatan biber dolması nasıl yapılır?

Yaz, kış yemek sofralarında kendisine yer bulan biber dolması tarifi, geleneksel tariflerimizden biridir. Birçok kişi biber dolması tarifini bilse de tarifi tutturmakta zorlanır. Kimi zaman içi çiğ kalır kimi zaman da lapa lapa pişer. Biber dolması nasıl yapılır diyenler için tüm olumsuzlukların önüne geçen bir tarif paylaşacağız, buyursunlar.
Yarım kilo dolmalık biber
2 su bardağı pirinç
2 adet domates
Bir adet kuru soğan
Bir yemek kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
Sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Nane
Yaz, kış sofralardan eksik olmayan bir yemek tarifi olan biber dolması, oldukça farklı şekillerde hazırlanabilir; zeytinyağlı biber dolması tarifi, kıymalı biber dolması tarifi, etli biber dolması tarifi, kuru biber dolması tarifi, bulgurlu biber dolması tarifi gibi çeşitler çoğaltılabilir.
Bir porsiyon biber dolması yaklaşık olarak 273 kaloridir.
İç harcı hazırlamadan önce dolmalık pirinci mutlaka yıkayın. Böylelikle piştikten sonra sert kalma ihtimalini azaltmış olacaksınız.
Biberlerin içini doldururken sıkıştırmayın. En az bir parmak boşluk bırakın.
Dolmayı etsiz bir şekilde hazırlıyorsanız dolmalar piştikten ve ılıdıktan sonra üzerinde zeytinyağı gezdirin.
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