Biber dolması tarifi: Damak çatlatan biber dolması nasıl yapılır?

Yaz, kış yemek sofralarında kendisine yer bulan biber dolması tarifi, geleneksel tariflerimizden biridir. Birçok kişi biber dolması tarifini bilse de tarifi tutturmakta zorlanır. Kimi zaman içi çiğ kalır kimi zaman da lapa lapa pişer. Biber dolması nasıl yapılır diyenler için tüm olumsuzlukların önüne geçen bir tarif paylaşacağız, buyursunlar.

BİBER DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo dolmalık biber

2 su bardağı pirinç

2 adet domates

Bir adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Nane

BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

Biber dolması içi hazırlamakla tarife başlayabiliriz. Öncelikle soğanı soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.

hazırlamakla tarife başlayabiliriz. Öncelikle soğanı soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın. Biber dolması yapımı için devam ediyoruz... Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da çok minik küpler şeklinde doğrayın. Pirinci yıkayın.

için devam ediyoruz... Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da çok minik küpler şeklinde doğrayın. Pirinci yıkayın. Derin bir kabın içinde soğanı, pirinci, ince kıyılmış maydanozu, sıvı yağı, tuzu ve tüm baharatları harmanlayın.

Dolmalık içini hazır ettikten sonra içini çıkarıp temizlediğiniz biberin içini harçla doldurun.

Dolmaları derin bir tencerenin içine dizin. Biberlerin ağız kısmını dilerseniz domatesle dilerseniz de biberlerin baş kısımlarıyla kapatın.

Bir kabın içinde salçalı su hazırlayın. Bu suyu tencereye aktarın. Suyun biberlerin üzerini geçmemesine dikkat edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.

BİBER DOLMASI ÇEŞİTLERİ

Yaz, kış sofralardan eksik olmayan bir yemek tarifi olan biber dolması, oldukça farklı şekillerde hazırlanabilir; zeytinyağlı biber dolması tarifi, kıymalı biber dolması tarifi, etli biber dolması tarifi, kuru biber dolması tarifi, bulgurlu biber dolması tarifi gibi çeşitler çoğaltılabilir.

BİBER DOLMASI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon biber dolması yaklaşık olarak 273 kaloridir.

BİBER DOLMASI TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İç harcı hazırlamadan önce dolmalık pirinci mutlaka yıkayın. Böylelikle piştikten sonra sert kalma ihtimalini azaltmış olacaksınız.

Biberlerin içini doldururken sıkıştırmayın. En az bir parmak boşluk bırakın.

Dolmayı etsiz bir şekilde hazırlıyorsanız dolmalar piştikten ve ılıdıktan sonra üzerinde zeytinyağı gezdirin.



