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Biber, tuz ve limon! Mucize bir tedavi için...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 25.11.2020 08:06 | Son Güncelleme:
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Biber, tuz ve limon! Mucize bir tedavi için...

Biber, tuz ve limon kullanarak çok lezzetli bir salata sosu yapılabilir ancak bunun dışında başka birçok amaç için de kullanılabilir. Bu 3 malzeme ile bakalım nasıl şifa bulacağız...

Geleneksek tıpta sıklıkla kullanılan limon suyu; gargara, idrar söktürücü, tonik ve losyon olarak kullanılır. Tuz, tıpkı su ve oksijen gibi vücut için de vazgeçilmezdir. Vücudunuzun normal çalışması için tuza ihtiyacı vardır, ancak aşırı tuz kalpte strese neden olabilir. Normal sofra tuzu yerine Himalaya tuzu kullanmak daha iyidir. Karabiber ise uzun süredir geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. 

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR

Bir bardak ılık suya 1 yemek kaşığı taze limon suyu, yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz. Bu sıvıyla her gün gargara yapın.

SAFRA KESESİNDEKİ TAŞLARI HAREKET ETTİREBİLİR

Safra kesenizde bulunan sertleşmiş sindirim suyu birikintilerine safra taşı denir. Bu safra taşları, ağrılı olabilir ve sindirim sıkıntıları yaşatabilir. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilebir yemek kaşığı limon ve yarım çay kaşığı karabiber bir bardakta karıştırın. Bu karışımı tok karnına için.Karışım safra kesisindeki taşların hareket etmesini sağlayabilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Biraz kilo vermek istiyorsanız kesinlikle bu içeceği hazırlamalısınız! 1/4 çay kaşığı öğütülmüş karabiber, 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir bardak suya bir çorba kaşığı bal... Bunu her sabah aç karnına içerseniz hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

MİDE BULANTISINI YATIŞTIRIR

Limon ve karabiber ile mide bulantısını yatıştırabilirsiniz. Büyük bir bardak ılık suyun içine bir yemek kaşığı limon suyu ve bir çay kaşığı karabiberi karıştırın. Yavaş yavaş bu suyu için.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBİN DOĞAL İLACI

Limon, soğuk algınlığı veya grip için harikalar yaratabilir. Yarım limonun suyunu ve kabuğunu büyük bir bardak kaynamış suyun içine koyun. On dakika bekletin ve limon kabuğunu kupadan çıkarın. Daha iyi hissedene kadar bunu her gün içmelisiniz.

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