En sağlıklı bağırsak dostu kahvaltı belli oldu! Uzmanlar ilk sıraya onu koydu

Sabah saatlerinde tüketilen besinler, mideye yiyecek girmesiyle kalın bağırsağın harekete geçmesini sağlayan doğal bir süreci tetikleyebiliyor. Ancak lif ve sıvı bakımından zengin seçenekler, sindirim sistemini destekleme konusunda diğerlerinden bir adım öne çıkıyor.

İLK SIRADA YULAF EZMESİ VAR

Uzmanların bağırsak hareketlerini desteklemek için önerdiği kahvaltıların başında yulaf ezmesi geliyor. Yulafta bulunan beta-glukan adlı çözünür lif, dışkının yumuşamasına ve bağırsaklardan daha kolay ilerlemesine yardımcı olabiliyor. Yeni bir araştırmada da yulaftaki beta-glukanın kabızlık yaşayan kişilerde tuvalete çıkma sıklığını artırabildiği ve sindirim süresini kısaltabildiği görüldü.

ÜZERİNE BUNLARI EKLEYİN

Yulaf ezmesini daha güçlü bir kahvaltıya dönüştürmek için üzerine kivi, kırmızı meyveler, öğütülmüş keten tohumu, ceviz veya chia tohumu eklenebiliyor. Bu besinler; farklı lif türlerini, prebiyotikleri, sağlıklı yağları ve sıvıyı bir araya getirerek bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini destekleyebiliyor.

TEK SEÇENEK YULAF DEĞİL

Meyve ve chia tohumu eklenmiş yoğurt ya da kefir de probiyotik, protein ve lif içeriğiyle bağırsak sağlığına katkı sağlayabiliyor. Tam tahıllı ekmek üzerine hazırlanan avokadolu tost; lif, sağlıklı yağ ve magnezyum içeriğiyle başka bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kivi, erik ve kuru erik de sindirimi destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

LİF KADAR SU DA ÖNEMLİ

Lifli besinlerin etkili olabilmesi için gün boyunca yeterli miktarda su içmek önem taşıyor. Sabah kahvesi de kafeinin etkisiyle bazı kişilerde bağırsak hareketlerini hızlandırabiliyor. Ancak tek bir besine güvenmek yerine liften zengin ve dengeli bir kahvaltı düzeni oluşturmak gerekiyor.