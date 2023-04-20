Biçerdöver nasıl yazılır, biçerdöver yazımı nasıl olmalıdır? Biçerdöver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru kullanmak için kelimelerin doğru yazılışına hakim olmak gerekir. Bu kelimeleri yanlış şekilde yazmak, metinlerin akıcı olmasını önler ve anlatım bozukluğuna neden olur. Biçerdöver kelimesi yazılırken pek çok kişi ayrı mı yoksa bitişik mi yazacağını bilememektedir. Bu konuda TDK’den bilgi alarak metin içinde doğru şekilde yazabilirler.

Biçerdöver nasıl yazılır?

Biçerdöver yazımı bitişik olduğunda doğru kullanılmış olur. Bu konuda herhangi bir istisna yoktur. Ekin biçen, döven, taneleri ayıran makine anlamına gelen bu sözcük, iki anlamlı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu kelimenin yazılışı esnasında biçer döver şeklinde kullanmak, imla hatasına neden olur. Her zaman biçerdöver olarak kullanılması gerekir.

Biçerdöver ayrı mı yazılır?

Biçerdöver bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye öğrenmek isteyen pek çok kişi vardır. Özellikle yazı dilinde bu kelimeyi doğru kullanmak, kişilerin imla hatasından kaçınmasını sağlar. Yazı dilinde tüm sözcükleri doğru kullanan kişiler akıcı bir şekilde metinler oluşturabilir. Biçer ve döver kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan biçerdöver sözcüğü, kalıplaşmıştır. Bu nedenle doğru kullanımı biçerdöver şeklindedir.

Biçerdöver yazımı ile ilgili örnek cümleler

Biçerdöver doğru yazılışı bitişik olan kelimeler arasında yer alır. Biçer döver olarak ayrı yazan kişiler, yazım yanlışı yaparak anlatım bozukluğuna neden olabilir. Biçerdöver TDK kurallarına göre bu sözcüğün bitişik olarak yazılması doğrudur. Biçerdöver sözcüğünün cümle içinde doğru ve yanlış kullanımlarına şunlar örnek verilebilir: