EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Biçerdöver nasıl yazılır, biçerdöver yazımı nasıl olmalıdır? Biçerdöver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Biçerdöver nasıl yazılır, biçerdöver yazımı nasıl olmalıdır? Biçerdöver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.04.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin bir dildir ve iki anlamlı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik sözcükler de vardır. Bazı kelimeler de tekerleme şeklindedir ve bu sözcüklerin yazımı konusunda hata yapılabilir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş biçerdöver kelimesi de yazı dilinde sıkça yanlış kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin yanlış yazılması ise anlatım bozukluğu ve imla hatasına yol açar. Peki, biçerdöver yazımı nasıl olmalıdır?

Biçerdöver nasıl yazılır, biçerdöver yazımı nasıl olmalıdır? Biçerdöver ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru kullanmak için kelimelerin doğru yazılışına hakim olmak gerekir. Bu kelimeleri yanlış şekilde yazmak, metinlerin akıcı olmasını önler ve anlatım bozukluğuna neden olur. Biçerdöver kelimesi yazılırken pek çok kişi ayrı mı yoksa bitişik mi yazacağını bilememektedir. Bu konuda TDK’den bilgi alarak metin içinde doğru şekilde yazabilirler.

Kan grubunun doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Kan grubunun doğru yazılışı nasıl olmalıdır?

Biçerdöver nasıl yazılır?

Biçerdöver yazımı bitişik olduğunda doğru kullanılmış olur. Bu konuda herhangi bir istisna yoktur. Ekin biçen, döven, taneleri ayıran makine anlamına gelen bu sözcük, iki anlamlı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu kelimenin yazılışı esnasında biçer döver şeklinde kullanmak, imla hatasına neden olur. Her zaman biçerdöver olarak kullanılması gerekir.

Saklambaç nasıl yazılır? Saklambaç nasıl yazılır?

Biçerdöver ayrı mı yazılır?

Biçerdöver bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye öğrenmek isteyen pek çok kişi vardır. Özellikle yazı dilinde bu kelimeyi doğru kullanmak, kişilerin imla hatasından kaçınmasını sağlar. Yazı dilinde tüm sözcükleri doğru kullanan kişiler akıcı bir şekilde metinler oluşturabilir. Biçer ve döver kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan biçerdöver sözcüğü, kalıplaşmıştır. Bu nedenle doğru kullanımı biçerdöver şeklindedir.

Benimki nasıl yazılır? Benimki nasıl yazılır?

Biçerdöver yazımı ile ilgili örnek cümleler

Biçerdöver doğru yazılışı bitişik olan kelimeler arasında yer alır. Biçer döver olarak ayrı yazan kişiler, yazım yanlışı yaparak anlatım bozukluğuna neden olabilir. Biçerdöver TDK kurallarına göre bu sözcüğün bitişik olarak yazılması doğrudur. Biçerdöver sözcüğünün cümle içinde doğru ve yanlış kullanımlarına şunlar örnek verilebilir:

  • Dün fabrikadaki biçerdöver bozuldu. (Doğru)
  • Bu iş için daha güçlü biçer dövere ihtiyacımız var. (Yanlış)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 2023 BİLSEM sonuç sorgulama ekranıBİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları nasıl öğrenilir? MEB 2023 BİLSEM sonuç sorgulama ekranı
AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Biçerdöver tdk

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF SORU VE CEVAPLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.