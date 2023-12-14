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Biçerdöver nasıl yazılır? Biçerdöver ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.12.2023 16:11 | Son Güncelleme:
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Türkçemizde çok sayıda iki sözcükten meydana gelen kelime grupları vardır. Bu kelime grupları aynı zamanda birleşik sözcük olarak da tanımlanır. Yazım kurallarına göre birleşik kelimelerin bazıları belirli kurallar kapsamında ayrı, bazıları ise bitişik kullanılır. Biçerdöver kelimesi de bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Bu kelimenin yazımında sıklıkla imla hatasına rastlanır. Peki, biçerdöver nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Biçerdöver kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük cümle içerisinde genellikle isim hâliyle kullanılmaktadır. Bu kelimeyle ilgili birçok kullanıcının kafasına 'biçerdöver ayrı mı yazılır bitişik mi?' sorusu takılabilir. Kelimelerin yazım stilleriyle alakalı ikilem yaşandığında Türk Dil Kurumu tarafından meydana getirilen yazım kuralları sayfası ziyaret edilir. Ayrıca bu sayfa aracılığıyla birçok sözcüğün doğru yazımını öğrenmek mümkündür.

Biçerdöver nasıl yazılır?

Biçerdöver sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. “Biçer” ve “döver” kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşan bu sözcüğün yazımında sıklıkla hataya rastlanılmaktadır. Bu yüzden biçerdöver yazımı konusunu ayrıntılı olarak ele almak ve doğru bilgilere ulaşmak son derece önemlidir.

Bir birleşik kelime olarak karşımıza çıkan bu kelimenin yazımında çok sık hata yapılmasının nedeni iki sözcükten meydana gelmesidir. Hâl böyle olunca bu kelimenin yazımıyla alakalı 'biçerdöver mi biçer döver mi?' konusu kullanıcıların kafasını karıştırabilir. Buna ek olarak sözcüklerin yazımıyla birlikte okunuş biçimlerini ve anlamlarını da doğru bilmemiz gerekir. Bu bağlamda biçerdöver TDK’ye göre manası şu şekildedir:

  • (İsim) Ekinleri biçmede kullanılan, biçerken tane tane ayırmaya yarayan, samanı deste ya da balya şekline getiren orak makinesi.
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Biçerdöver ayrı mı yazılır?

Biçerdöver, tahılların hasat edilmesinde kullanılan bir makine olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime birçok yazılı mecrada “biçer döver” şeklinde ayrı yazılmış hâliyle kullanılmaktadır. Tam da bu esnada 'biçerdöver bitişik mi yazılır?' konusu gündeme gelmektedir.

Türk Dil Kurumunun imla kuralları sayfasında yer edinen bilgiler baz alındığında “r”, “ar” veya “er” geniş zaman ekleriyle meydana gelmiş birleşik kelimelerin her zaman bitişik yazılması gerekmektedir. Yani bu sözcüğün TDK sitesindeki bilgilere göre doğru yazım şeklî “biçerdöver” şeklinde olmalıdır. Bitişik yazım stili dışında kalan yazım şekilleri dil bilgisi kuralları açısından doğru değildir. Buna göre biçerdöver doğru yazımı şöyledir:

  • Biçerdöver (doğru kullanım)
  • Biçer döver (yanlış kullanım)
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Biçerdöver nasıl yazılır
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