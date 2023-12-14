Bizimki nasıl yazılır? Bizimki mi bizim ki mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Bizimki kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin sonunda yer alan “ki” eki birçok kişi tarafından hatalı kullanılmakta ve bunun sonucunda ortaya ciddi yazım yanlışları çıkmaktadır. İmla hatalarını gidermenin en kolay yollarından biri Türk Dil Kurumunun oluşturduğu sözlük sitesine bakmaktır. Bu sözlük sitesi kelimelerin doğru yazım stilleriyle beraber nasıl okunduğu bilgisini de sesli olarak vermektedir.

Bizimki nasıl yazılır?

Yazım kuralları içerisinde toplamda üç farklı “ki” eki bulunmaktadır. Bu eklerin kendine göre birtakım özellikleri vardır. Kimi “ki” eki kelimeye bitişik olarak yazılırken kimisi de ayrı olarak yazılmaktadır. Bu noktada bizimki yazımı ile alakalı doğru bilgilere erişim sağlamak önemlidir. Bizimki sözcüğü dilimizde sık kullanılmasıyla beraber yazımında da yaygın olarak hata yapılan kelimelerden biridir.

Kelimelerin doğru yazılış şeklini öğrenmek, yazılı iletişimlerde kendimizi daha iyi ifade edebilmemiz açısından son derece önemli bir konudur. Ayrıca sözcüklerin yazımı ve okunuşu dışında manalarını da doğru olarak kavramamız gerekmektedir. Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu ve sözlük sitesi bizlere bu noktada yardımcı olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bizimki sözcüğünün manası şu şekildedir:

(Sıfat) Bizimle alakalı olan veya bizim olan.

(Zamir/Teklifsiz Konuşmada) Evli kadın veya erkeklerin eşlerinden bahsederken kullandıkları söz.

(Zamir/Alay Yollu) Yakın çevremizde olan birinden bahsederken kullanılan bir söz.

Bizimki mi bizim ki mi?

Bizimki kelimesi toplamda üç farklı manada kullanılan bir sözcüktür. Cümle içerisinde kimi zaman sıfat, kimi zaman zamir veya alay yollu manalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük birçok kişi tarafından “bizim ki” şeklinde, “ki” eki ayrı olarak kullanılmaktadır. Yazım kurallarına göre bağlaç görevini üstlenen ekler her zaman ayrı yazılırken, ilgi zamiri ya da sıfat olarak kullanılan “ki” ekleri her daim bitişik yazılmaktadır.

Bu bilgilerden yola çıkarak, bizimki sözcüğünün sonundaki “ki” ekinin, kelimeleri birbirine bağlayan bağlaç görevinde olmadığından her zaman bitişik yazılması gereken bir ek olduğu söylenmelidir. Bu bağlamda bizimki TDK’ye göre her zaman “bizimki” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Sonunda yer alan ekin ayrı olarak kullanılması, imla hatası olarak görüldüğünden doğru değildir. Buna göre bizimki doğru yazımı şöyledir:

Bizimki (doğru kullanım)

Bizim ki (yanlış kullanım)





