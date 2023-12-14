EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Bizimki nasıl yazılır? Bizimki mi bizim ki mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Bizimki nasıl yazılır? Bizimki mi bizim ki mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.12.2023 16:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları içerisinde yazım kuralları çok önemli bir yer tutmaktadır. Türkçemizde bulunan kelimeleri doğru bir şekilde okuyup yazmak için imla kurallarına harfiyen uymamız önemlidir. Dilimizde yer alan bazı sözcüklerin yazımında sıklıkla yazım hatası görülür. Özellikle sözcüklerin sonuna eklenen eklerle ilgili yaygın olarak hatalı yazım şeklîne rastlanılmaktadır. Bizimki sözcüğü de yanlış yazılan kelimelerden biridir. Peki, bizimki nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Bizimki kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin sonunda yer alan “ki” eki birçok kişi tarafından hatalı kullanılmakta ve bunun sonucunda ortaya ciddi yazım yanlışları çıkmaktadır. İmla hatalarını gidermenin en kolay yollarından biri Türk Dil Kurumunun oluşturduğu sözlük sitesine bakmaktır. Bu sözlük sitesi kelimelerin doğru yazım stilleriyle beraber nasıl okunduğu bilgisini de sesli olarak vermektedir.

Bizimki nasıl yazılır?

Yazım kuralları içerisinde toplamda üç farklı “ki” eki bulunmaktadır. Bu eklerin kendine göre birtakım özellikleri vardır. Kimi “ki” eki kelimeye bitişik olarak yazılırken kimisi de ayrı olarak yazılmaktadır. Bu noktada bizimki yazımı ile alakalı doğru bilgilere erişim sağlamak önemlidir. Bizimki sözcüğü dilimizde sık kullanılmasıyla beraber yazımında da yaygın olarak hata yapılan kelimelerden biridir.

Kelimelerin doğru yazılış şeklini öğrenmek, yazılı iletişimlerde kendimizi daha iyi ifade edebilmemiz açısından son derece önemli bir konudur. Ayrıca sözcüklerin yazımı ve okunuşu dışında manalarını da doğru olarak kavramamız gerekmektedir. Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu ve sözlük sitesi bizlere bu noktada yardımcı olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bizimki sözcüğünün manası şu şekildedir:

  • (Sıfat) Bizimle alakalı olan veya bizim olan.
  • (Zamir/Teklifsiz Konuşmada) Evli kadın veya erkeklerin eşlerinden bahsederken kullandıkları söz.
  • (Zamir/Alay Yollu) Yakın çevremizde olan birinden bahsederken kullanılan bir söz.

Bizimki mi bizim ki mi?

Bizimki kelimesi toplamda üç farklı manada kullanılan bir sözcüktür. Cümle içerisinde kimi zaman sıfat, kimi zaman zamir veya alay yollu manalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük birçok kişi tarafından “bizim ki” şeklinde, “ki” eki ayrı olarak kullanılmaktadır. Yazım kurallarına göre bağlaç görevini üstlenen ekler her zaman ayrı yazılırken, ilgi zamiri ya da sıfat olarak kullanılan “ki” ekleri her daim bitişik yazılmaktadır.

Birbirinden nasıl yazılır? Birbirinden nasıl yazılır?

Bu bilgilerden yola çıkarak, bizimki sözcüğünün sonundaki “ki” ekinin, kelimeleri birbirine bağlayan bağlaç görevinde olmadığından her zaman bitişik yazılması gereken bir ek olduğu söylenmelidir. Bu bağlamda bizimki TDK’ye göre her zaman “bizimki” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Sonunda yer alan ekin ayrı olarak kullanılması, imla hatası olarak görüldüğünden doğru değildir. Buna göre bizimki doğru yazımı şöyledir:

  • Bizimki (doğru kullanım)
  • Bizim ki (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınıflar mahkeme salonuna dönecek! Sınıflar mahkeme salonuna dönecek!
“Geleceğin Doğası” ile yarınları şekillendirecek nesiller Doğa Koleji'nde “Geleceğin Doğası” ile yarınları şekillendirecek nesiller Doğa Koleji'nde
Sınıf anneliği kararı velileri ikiye böldü! Farklı adla devam ediyorSınıf anneliği kararı velileri ikiye böldü! Farklı adla devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Zorunlu trafik sigortası için yeni karar!

Zorunlu trafik sigortası için yeni karar!

Zincir marketler için zorunlu oldu

Zincir marketler için zorunlu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.