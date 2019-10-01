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Bici aşı tarifi, Bici aşı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 01.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin popüler yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye sayesinde unuttuğumuz yöresel lezzetlerimizi tekrar tanımaya başladık. Yarışmada konu olan bici aşı, birçok kişinin dikkatini çekti ve internette en çok aratılan tarif oldu. Bici aşı nasıl yapılır? Öğrenmek istiyorsanız sizi şöyle alalım.

Bici aşı tarifi, Bici aşı nasıl yapılır?

Bici aşı tarifi, bulgur ve asma yaprağıyla hazırlanan, mayhoş bir aroması olan yöresel lezzetlerimizden. Bici aşı tarifi yapılışı oldukça kolay ve herkesin yapabileceği bir ana yemek çeşidi. Siz de bu akşam bir farklılık yapmak istiyorsanız yemek menüsüne bici aşı tarifini ekleyebilirsiniz.

BİCİ AŞI TARİFİ MALZEMELERİ
20 adet asma yaprağı
Bir çay bardağı bulgur
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı biber salçası
Bir adet soğan
2 su bardağı su
4 diş sarımsak
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
Tuz

BİCİ AŞI NASIL YAPILIR?
Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda bir tencere içinde pembeleşinceye kadar kavurun.
Asma yapraklarını da ince bir şekilde kıyın ve salçalarla birlikte tencerenin içine alıp kavurmaya devam edin.
Birkaç dakika sonra suyunu ekleyin ve kaynama aşamasına gelindiğinde bulguru tencereye alın.
Bulgur suyunu çekince ocaktan alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

BİCİ AŞI HANGİ YÖRENİN?
Bici aşı, Ankara yöresine ait bir ana yemek türü. Son derece lezzetli ve yapımı kolay olan bici aşının aromasına bayılacaksınız.

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