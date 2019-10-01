Bici aşı tarifi, Bici aşı nasıl yapılır?

Bici aşı tarifi, bulgur ve asma yaprağıyla hazırlanan, mayhoş bir aroması olan yöresel lezzetlerimizden. Bici aşı tarifi yapılışı oldukça kolay ve herkesin yapabileceği bir ana yemek çeşidi. Siz de bu akşam bir farklılık yapmak istiyorsanız yemek menüsüne bici aşı tarifini ekleyebilirsiniz.

BİCİ AŞI TARİFİ MALZEMELERİ

20 adet asma yaprağı

Bir çay bardağı bulgur

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir çay kaşığı biber salçası

Bir adet soğan

2 su bardağı su

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tuz

BİCİ AŞI NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda bir tencere içinde pembeleşinceye kadar kavurun.

Asma yapraklarını da ince bir şekilde kıyın ve salçalarla birlikte tencerenin içine alıp kavurmaya devam edin.

Birkaç dakika sonra suyunu ekleyin ve kaynama aşamasına gelindiğinde bulguru tencereye alın.

Bulgur suyunu çekince ocaktan alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

BİCİ AŞI HANGİ YÖRENİN?

Bici aşı, Ankara yöresine ait bir ana yemek türü. Son derece lezzetli ve yapımı kolay olan bici aşının aromasına bayılacaksınız.

