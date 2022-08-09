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Biçim eş anlamlısı nedir? Biçimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat birbirleriyle aynı anlamı ifade eden kelimeler olarak tanımlanır. Türkçede birbiriyle eş anlamlı birçok kelime bulunur. Eş anlamlı kelimeler, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Biçim kelimesi de eş anlamlısı olan kelimeler arasında yer alır. Biçim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Biçim eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Biçim eş anlamlısı nedir? Biçimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, cümle içinde birbirlerini yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamında değişme ya da herhangi bir bozulma olmaz. Biçimin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek birden çok kelime bulunur. Biçim anlam olarak bir görsel için söylenecek görüntü ya da bir konuyu açıklamak için yapılan çizim anlamlarına gelir.

Biçim Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Türkçede aynı anlama gelen birden fazla sözcük bulunur. Bu sözcükler yazılış ve okunuş bakımından birbirine benzemese de anlam olarak aynı şeyi ifade ederler. Türk Dil Kurumu'na göre biçim kelimesi ile aynı anlama gelen birden fazla kelime vardır. Biçim eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

  • Şekil
  • Görünüş
  • Eşkal
  • Yöntem
  • Kalıp
  • Eskiz
  • Form

Bu kelimeler cümle içerisinde kullanım yerine göre değişiklik gösterir. Biçim kelimesinin eş anlamı birden fazla olduğundan dolayı kullanım alanı da oldukça geniş denilebilir. Biçim kelimesinin eş anlamlı kelimeleri, cümle içinde biçim yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamı değişmez.

Biçimin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için örneklendirilmesi gerekir. Örnek cümleler ile açıklanan eş anlamlı kelimeleri kavramak daha kolay bir hale gelir. Seste ve okunuşta farklı olan eş anlamlı kelimeler arasında yer alan biçimin eş anlamlısı olan sözcük örnek cümleleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Senden yaş olarak büyük insanlarla bu biçim konuşmamalısın.
  • Yazar bu kitabında konuyu farklı bir şekilde ele almış.
  • Ağaçları bu formda budamak ömürlerini uzatır.
  • Kendime yeşil renkli bir eskiz defteri aldım.
  • Matematik öğretmeni dersi kendi yöntemleriyle anlattı.
  • Kıyafetinin görünüşü herkesin dikkatini çekti.

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