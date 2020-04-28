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  4. Big Bang Theory'nin Sheldon'ı yeni dizisindeki makyajıyla hayranlarını şaşırtacak

Big Bang Theory'nin Sheldon'ı yeni dizisindeki makyajıyla hayranlarını şaşırtacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Big Bang Theory'nin yıldızı Jim Parsons, yeni dizisi Hollywood’la hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Aktör rolünü, "hayatımın en güçlü deneyimlerinden biri" diye tanımladı.

Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesine sahip Big Bang Theory dizisindeki Sheldon Cooper karakteriyle tanınan Jim Parsons mayıs ayında yayınlanacak yeni Netflix dizisi "Hollywood"'da rol alacak.

Parsons'ın hayranları aktörü alışık olduklarından epey farklı bir karaktere hayat verirken izleyecek.

Jim Parsons dizide 1950'lerin en büyük Hollywood yıldızlarından bazılarını temsil eden bir yetenek avcısı Henry Wilson'ı canlandırıyor.

Parsons rol için fiziksel değişim geçirmesini sağlayan karakteri canlandırmaktan hoşnut olduğunu Cinema Express'e yaptığı şu açıklamayla ifade etti.

Makjaj odasından ne olduğunu anlamadan, bir şekilde değişim geçirmiş ve biraz daha özgürleşmiş olarak çıkıyordum. Nihayetinde hayatımın en güçlü deneyimlerinden biri oldu.

DEĞİŞİM İÇİN İKİ BUÇUK SAATLİK MAKYAJ

Parsons'ın geçirdiği değişim Hollywood dizisinin fragmanında da göze çarparken aktörün makyajının 2 buçuk saat sürdüğü açıklandı.

CBS dizisi Big Bang Theory 12 sezonun ardından geçen mayısta final yapmıştı.

Bir grup hevesli aktörün II. Dünya Savaşı sonrası Hollywood'unda yükselme çabalarını anlatan dizi 1 Mayıs'ta premiyerini yapacak.
"Hollywood" dizisinde Parsons'ın yanı sıra David Corenswet, Darren Criss, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jake Picking, ve Joe Mantello rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Big Bang Theory, Sheldon, Jim Parsons, Hollywood,

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