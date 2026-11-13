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Çamurlu çizmelerini çıkardı, müdür elleriyle giydirdi! O anlar duygulandırdı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde ehliyet işlemleri için Nüfus Müdürlüğü’ne giden zeytin üreticisi Levent Koca, çamurlu çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmemek için ayakkabılarını kapıda çıkararak içeri çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı’nın üreticinin çizmelerini kendi elleriyle giydirerek söylediği sözler ise duygulandırdı. O anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde resmi işlem yaptırmak için Havran Kaymakamlğındaki İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen zeytin üreticisi Levent Koca, binanın zeminini kirletmemek için çamurlu çizmelerini binanın giriş merdivenlerinde çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi. Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, vatandaşın çizmelerini kendi elleriyle giydirerek, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın. Senin gibi abilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

ZEMİNİ KİRLETMEMEK İÇİN ÇİZMELERİNİ KAPIDA ÇIKARDI

İlçeye bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde zeytin üreticiliği yapan Levent Koca, tarladaki işinin ardından ehliyet işlemleri için Havran İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi. Yağışlı hava ve arazi şartları nedeniyle çamurlanan çizmeleriyle kamu binasının zeminini kirletmek istemeyen Koca, büyük bir incelik göstererek çizmelerini girişte çıkardı ve işlem bankosuna çoraplarıyla yürüdü.

Çamurlu çizmelerini çıkardı, müdür elleriyle giydirdi! O anlar duygulandırdı 1

MÜDÜR ERHAN DAYI'DAN DUYGULANDIRAN HAREKET

Vatandaşın çoraplarıyla işlem yaptırmaya çalıştığını gören Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, hemen müdahale ederek çizmeleri getirtti ve Koca’nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdür Dayı’nın bu esnada üretici Levent Koca’ya sarf ettiği, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abilerimiz bizim başımızın tacıdır" sözleri kurumda duygusal anlar yaşattı.

Çamurlu çizmelerini çıkardı, müdür elleriyle giydirdi! O anlar duygulandırdı 2

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kamu görevlisi ile üretici vatandaş arasındaki samimi diyalog ve örnek davranış, hem kurumun güvenlik kamerası hem de çevrede bulunanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede vatandaşların büyük takdirini topladı.

Çamurlu çizmelerini çıkardı, müdür elleriyle giydirdi! O anlar duygulandırdı 3

Çamurlu çizmelerini çıkardı, müdür elleriyle giydirdi! O anlar duygulandırdı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HER İKİSİNİDE YÜREKTEN TAAAA CİĞERİMDEN KUTLUYORUM SALT İNSAN OLMAK BU İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ ŞEY BU BUNA İHTİYACIMIZ VAR
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