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Big Data, Yapay Zeka ve Turing Testi

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Aslında Çok Basit'in beşinci bölümünde kullanıla kullanıla içi boşaltılmış big data ve yapay zeka kavramlarını inceliyoruz.

İnsan davranışlarının görece irrasyonel olduğunu, buna rağmen elde edilen verilerden davranış patternleri çıkararak, kestirimlerde bulunmanın mümkün oluşunu tartışıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka big data

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