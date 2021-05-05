Bige Önal 20'li yaş akımı için doların 2001 yılındaki kurunu paylaştı

Neredeyse her gün yeni bir akımın başladığı sosyal medyanın yeni trendi '20'li yaş fotoğraf paylaşma' oldu. Birçok ünlünün katılarak gençlik hallerini paylaştığı akıma en ilginç yorum Bige Önal'dan geldi.

DOLAR KURUNU PAYLAŞTI

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Bige Önal, akıma doların 2001 yılındaki kuru ve günümüzdeki kurunu kıyasladığı bir fotoğrafı paylaşarak dahil oldu. Oyuncunun 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım akımın en ilginç paylaşımları arasında yer aldı.





