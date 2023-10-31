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  4. Bihter filminin yıldızı Hande Ataizi'nin sokak tarzı olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Bihter filminin yıldızı Hande Ataizi'nin sokak tarzı olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

31.10.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu Bihter'de Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. 50 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı sokak tarzına beğeni yağdı.

Bihter filminin yıldızı Hande Ataizi'nin sokak tarzı olay oldu! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Halid Ziya Uşaklıgil'in dram ve romantizmi bir araya getirdiği kitabından aynı isimle uyarlanan Aşk-ı Memnu, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, şimdi de "Bihter" adıyla filme uyarlandı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter, Boran Kuzum'un Behlül karakterine hayat verdiği filmde Firdevs Yöreoğlu karakterine ise Hande Ataizi hayat verdi.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Ataizi şimdi de sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekti.

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Derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle pozlar veren Hande Ataizi'nin sokak tarzına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncuya; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Hande Ataizi 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. Babası mimar Mehmet Ali, annesi ise psikoloji profesörü Nermin Çelen'dir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle ünlendi ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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1998 yılında yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisiyle ülke çapında tanınırlığını arttırdı.

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Ataizi son olarak Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız adlı dizide Cana Yalçın karakterini canlandırdı. Yılların ardından televizyona geri dönen Ataizi, bu dizideki oyunculuk performansı sayesinde olumlu tepkiler aldı.

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