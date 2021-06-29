Bikinili pozları ortalığı karıştırdı! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder açıklama yapmak zorunda kaldı

Özge Özder, uzun yıllardır ekranlarda ve tiyatro sahnelerinde yer alan bir oyuncu. Yeteneği ve güzelliği sayesinde her zaman en kaliteli projelerde kendine yer bulan Özge Özder, geçtiğimiz sezon da "Sadakatsiz" dizisi ile ekrana geldi. Bu dizi için bir başka başarılı proje "Mucize Doktor"u geride bırakan ünlü oyuncu, yaptığı seçimde yanılmadı. "Mucize Doktor" giderek ratinglerde düşerken, "Sadakatsiz" geçen sezonun en çok ilgi çeken dizilerinden biri oldu. Derya karakteri ile tekrar parlayan Özge Özder, özel hayatında da heyecan veren gelişmeler yaşadı. İlk çocuğu Eva Luna'yı doğuran Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edindi. Gündemden düşmeyen isimlerden birine dönüşen Özge Özder, son olarak bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı.

Herkes sırrını sordu

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Özge Özder, kızı Eva Luna'yla plaja indikleri anları paylaştı. Ama bikinili fotoğrafı başına dert oldu. Kısa sürede çok fit bir hale bürünmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmayan Özge Özder, yüzlerce soruyla baş etmek zorunda kaldı. Ama takipçilerini kırmayarak en çok sorulan sorulara yanıt verdi ve fitliğinin sırlarını açıkladı.

Sonunda da, "Anne olmanın keyfini bozacak hiçbir şey yok." diyerek diğer annelere destek verdi.



