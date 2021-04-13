Bilal Göregen kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Bilal Göregen'in hastalığı nedir?

Bu yarışmanın ardından birçok TV programına ve etkinliklere katılarak müziğini icra eden Bilal Göregen, sempatik tavırları, güleç yüzü ve tabii ki sesi ve şarkılarıyla hemen hemen herkesin sevgisini kazandı. İstanbul Üniversitesi’ni kazanan Bilal Göregen, müzik çalışmalarına yoğunluk vermek için eğitimine bir süre ara vermişti… BİLAL GÖREGEN KİMDİR? Aslen Bitlisli olan Bilal Göregen, 1988 tarihinde Hatay’da görme engelli olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Dörtyol'da bitiren Bilal Göregen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı fakat müzik çalışmalarına odaklanmak adına üniversite öğretimine bir süre ara verdi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Bilal Göregen, darbuka, davul, org ve def çalabiliyor. BİLAL GÖREGEN’İN HASTALIĞI NEDİR? 7 kardeşi olan Bilal Göregen, görme engellidir. Sesi ve enstrümanları taklit edebilme yeteneği ile popüler olan Bilal Göregen, ilk başta Sıra Dışı adındaki bir ses yarışmasına katılarak, ‘’Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince’’ şarkısını seslendirdi. Sonrasında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Bilal Göregen, burada finale kadar yükselmeyi başardı. Yetenek Sizsiniz'de 2. olan Bilal Göregen, bugüne dek Yeşil Başlı Gövel Örder, Bu Adam Benim Babam, Emmoğlu, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarıyla seslendirdi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye programının ardından çeşitli televizyon programlarında, etkinliklerde ya da İstanbul'un meşhur meydanlarından birinde darbuka çalarken insanların karşısına çıkan Bilal Göregen, kendisine bir YouTube kanalı da açtı. Darbukasıyla yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bilal Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak adına 1989 tarihinde Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitima'nın en ünlü şarkısı Ieva's Polka'yı, halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla seslendirerek, YouTube kanalına yükledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sosyal medyadaki mizah platformlarında kedi GIF'i eklenerek montajlanan videolarla başlayan "Cat Vibing" akımına Göregen de Ieva's Polka videosuna kedi GIF'i ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu. Şarkının kedili versiyonunu, 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu, 1 ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar, birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı.

ABD'nin 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Ieva's Polka'yı çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen ABD seçimlerinin eğlencesi oldu. Göregen, Kovid-19 gölgesinde ve gergin geçen ABD seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi. YouTube, bu çıkışın farkına vararak resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaşarak, kullanıcılarını Bilal Göregen'in kanalına abone olmaya ve müziğini dinlemeye davet etti. Öte yandan Portekiz Ligi'nde Paços Ferreira ile Famalicao arasında 3 Aralık'ta oynanan maçta, ev sahibi Paços oyuncuları 2-0 galibiyet gollerini Bilal Göregen'in müziğiyle kutladı. Türkiye'nin dünyada tanınan yüzleri arasında

Yeteneğiyle tüm engelleri aşarak, dünyada bir fenomen haline gelen ve kısa sürede Türkiye'nin dünyada tanınan yüzleri arasına giren Bilal Göregen, müziğe nasıl başladığını, darbuka sevdasını ve dünyaya açılma sürecini AA muhabirine anlattı.

Çocukken oyuncak ve tenekelerle oynayarak ritim duygusunun farkına vardığını anlatan Göregen, davul, darbuka, def ve org çalabildiğini, ancak darbuka çalma yeteneğiyle ön plana çıktığı için onunla devam ettiğini dile getirdi. Göregen, darbukayı "aşkla" çaldığını ifade ederek, 2009'da Sıra Dışı programında yer alması ve 2010'da Yetenek Sizsiniz Türkiye programına yarışmacı olarak katılmasının kariyeri için dönüm noktası olduğunu söyledi. Son yıllarda televizyonda çok fazla müzik programı olmadığı için televizyonda yer alamadığını ve arkadaşı Bayram Boynukara ile 2017'de YouTube'da bir kanal açtığını dile getiren Göregen, kanala videolarını yükleyerek izleyicilere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Bilal Göregen, darbuka ile müzik yapma konusunda iddialı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu konuda hiç tevazu gösteremeyeceğim. Türkiye'de herkes darbuka çalar, şarkı söyler, müzik yapar, bunda hemfikiriz. Ama Türkiye'de hem darbuka çalıp hem de ağzıyla çeşitli sesler çıkararak, bu seslerden enstrümanlar yaratmak sadece ve sadece bana mahsus. Sloganım 'Cüzdanlarda deste biter ama Bilal Göregen'de beste bitmez'. Yeni sloganım, 'Dünyada viral darbukatör Bilal'. Bu iki slogan hayatıma çok önemli bir şekilde yön veriyor. Anında bir müzik eşliğinde veya akapella şeklinde besteler yapıyorum."