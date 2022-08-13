Bildiğiniz garsonları unutun! Sadece iç çamaşırı giyip...

Batı Avustralya'dan Angelina isimli genç bir kadın, yaptığı işle gündeme taşındı. Mekanlarda iç çamaşırıyla servis yaparak para kazanan Angelina, aldığı olumsuz yorumlara katılmadığını ve işinin oldukça eğlenceli, güçlendirici ve faydalı olduğunu anlattı.

KAZANÇLI BİR İŞ

Birkaç farklı şirkette çalışan genç kadın, tartışmalı bir kariyer seçmesine ve 'cinsiyetçi' bir iş yapmakla eleştirilmesine rağmen bu yargılara katılmadığını ve işini sevdiğini açıkladı. Sektörün oldukça kazançlı bir sektör olduğunu da açıklayan genç güzel, haftada yaklaşık 1700 sterlin kazandıklarını söyledi.

DEĞERLİ BİR DENEYİM

Hevesli bir rock müzisyeni olduğunu söyleyen Angelina, müşteriler için bir gösteri yapmanın kendisine bir sanatçı olarak değerli bir deneyim kazandırdığını ve kariyeri için kullanışlı bir sıçrama tahtası olabileceği belirtti.

''YARATICILIK KAZANDIRIYOR''

Performans sergilemeyi sevdiğini anlatan Angelina, iletişim kurmak, birileriyle konuşabilmek, sahnede olmak ve kalabalığı eğlendirmek gibi birçok konuda çok şey öğrendiğini anlattı. İşinin sadece bikini giyip içki servis etmekten ibaret olduğu düşünülse de, Angelina bu işin ona yaratıcılık kazandırdığını söyledi.



