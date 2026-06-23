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Bildiğiniz karpuzları unutun! İçini gören hayrete düşüyor: Dışı yeşil içi altın sarısı

İlk kez görenlerin 'kelek' zannettiği sarı karpuz, görünümüyle dikkat çekiyor. Dışarıdan klasik karpuza benzeyen bu meyvenin en önemli farkı, iç kısmının kırmızı yerine sarı renkte olması. Besin değeri bakımından kırmızı karpuzla büyük ölçüde benzerlik gösteren sarı karpuz, daha tatlı aroması ve kayısıyı andıran tadıyla öne çıkıyor. İşte tüm merak edilenler…

Bildiğiniz karpuzları unutun! İçini gören hayrete düşüyor: Dışı yeşil içi altın sarısı
Sedef Karatay Bingül

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuz türlerinden ayrılan Adana karpuzunda hasat dönemi sürerken, ziraat mühendisi ve üretici Süleyman Sertli'nin yürüttüğü üç yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından 'Tropical Sunshine' adıyla bilinen içi sarı karpuzun üretimine başlandı.

Türkiye genelinde yaklaşık 300 dönüm alanda yetiştirilen sarı karpuzun 110 dönümlük kısmı Çukurova Bölgesi'nde bulunuyor.

Bildiğiniz karpuzları unutun! İçini gören hayrete düşüyor: Dışı yeşil içi altın sarısı 1

TROPİKAL İKLİM MEYVESİ TÜRKİYE'DE

Genellikle Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklim kuşağındaki ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkisiyle artık Türkiye'de de üretilebiliyor.

Üretim sürecinde her bir normal karpuzun yanına üç adet sarı karpuz fidesi dikiliyor. Kırmızı karpuzlar, sarı karpuzların tozlaşmasına yardımcı oluyor. Böylece verimli bir üretim süreci sağlanıyor.

SARI RENGİN SIRRI BETA-KAROTEN

Sarı karpuzu kırmızı karpuzdan ayıran temel özelliklerden biri de içerdiği bitki pigmenti. Kırmızı karpuz rengini likopen maddesinden alırken, sarı karpuzda beta-karoten adlı pigment bulunuyor. Bu madde aynı zamanda havuç ve kayısı gibi meyve-sebzelerde görülen sarı-turuncu renk tonlarının oluşmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan üretici Süleyman Sertli, sarı karpuzun aslında yeni bir ürün olmadığını belirterek, "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz yeniden pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ilk ticari üretiminde Çukurova'dan dikimlere başlandı. Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var. Çukurova bölgesinde ise 110 dönüm alanda ekim yapıldı" dedi.

Bildiğiniz karpuzları unutun! İçini gören hayrete düşüyor: Dışı yeşil içi altın sarısı 2

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Sarı karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından da dikkat çekiyor. A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan meyve, aynı zamanda kalsiyum ve potasyum içeriyor. Düşük kalorili yapısı nedeniyle diyet yapanların da tercih edebileceği bir besin olarak gösteriliyor.

SAĞLIĞA BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Uzmanlara göre sarı karpuzun düzenli tüketimi birçok fayda sağlayabilir. Böbrek fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olan meyve, idrar söktürücü özelliğiyle de biliniyor. Böbreklerde oluşan kum ve taşların vücuttan atılmasına destek verdiği ifade ediliyor.

Ayrıca serbest radikallerle mücadele ederek bağışıklık sistemini destekleyen sarı karpuzun, kan şekerinin dengelenmesine katkı sağladığı belirtildi. Lif ve posa açısından zengin yapısıyla bağırsak florasının korunmasına yardımcı olan meyve, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekliyor.

Bildiğiniz karpuzları unutun! İçini gören hayrete düşüyor: Dışı yeşil içi altın sarısı 3

GÖZ VE KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Yüksek A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığı açısından da önemli bir besin olan sarı karpuzun, görme fonksiyonlarının korunmasına katkı sunduğu ifade edildi. Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan meyvenin, kalp ve damar sağlığını destekleyen özelliklere sahip olduğu da belirtildi.

Hem farklı görünümü hem de besleyici özellikleriyle dikkat çeken sarı karpuzun, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de daha geniş alanlarda bulunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Adana
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