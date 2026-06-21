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Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini yayımladı. Milyonlarca kullanıcının değerlendirmeleriyle hazırlanan listede Türk mutfağı büyük bir başarıya imza attı. Künefeden baklavaya kadar 7 farklı Türk tatlısı dünyanın en iyi lezzetleri arasına girmeyi başardı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu
Çiğdem Berfin Sevinç

Listenin ilk sıralarında Portekiz'in ünlü tatlıları Pastel de Belém ve Pastel de Nata yer alırken, Türkiye'nin gururu Antakya künefesi 3. sıraya yerleşti.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu 1

Çıtır kadayıfın arasındaki özel Hatay peyniri ve sıcak şerbetin eşsiz uyumuyla hazırlanan künefe, dünyanın dört bir yanındaki gastronomi tutkunlarından tam not aldı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu 2

GAZİANTEP LEZZETLERİ DÜNYAYI FETHETTİ

Türk mutfağının göz bebeği Gaziantep de listeye iki önemli lezzetiyle girmeyi başardı.

sırada yer alan fıstıklı sarma, yoğun Antep fıstığı aromasıyla dünyanın en iyi 10 tatlısı arasına adını yazdırdı.
sıradaki Gaziantep baklavası ise incecik yufkaları, bol fıstığı ve özel şerbetiyle uluslararası başarısını bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu 3

TÜRK TATLILARI LİSTEDE PEŞ PEŞE GELDİ

TasteAtlas'ın geniş kapsamlı listesinde Türk mutfağından başka lezzetler de dikkat çekti:

*19. sıra: Dondurma

*46. sıra: Sütlaç

*57. sıra: Kazandibi

*70. sıra: Baklava

Böylece Türkiye, listede toplam 7 farklı tatlıyla temsil edilerek en dikkat çeken ülkelerden biri oldu.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu 4

İLK 10'A EN FAZLA TATLI SOKAN ÜLKE TÜRKİYE

Listenin ilk 10 sırasında Portekiz, İngiltere, İtalya, Porto Riko ve Fransa gibi ülkelerin ünlü tatlıları yer alsa da Türkiye üç farklı lezzetle ilk 10'a girmeyi başardı.

Antakya künefesi, fıstıklı sarma ve Gaziantep baklavasının konumu dünya ülkeleri arasında bir kere daha Türk mutfağının lezzetini ortaya koydu.

Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı! Türk mutfağı listeye damga vurdu 5

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Anahtar Kelimeler:
tatlı türk mutfağı
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