Ödüllü restoranın sırrı ortaya çıktı: 66 yıldır aynı yağı kullanıyorlarmış!

Sahibi Tsuchiya'nın açıklamasına göre, dükkanın kurulduğu 1960 yılından bu yana kızartma yağı hiçbir zaman tamamen çöpe atılmadı. "Olgunlaşmış yağ" olarak adlandırılan bu formülün, tavuğa yeni yağlar ile asla yakalanamayacak "kompleks bir aroma" ve "benzersiz bir lezzet" kattığı iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bu şok edici itiraf, sosyal medya platformlarında adeta bir infial yarattı. Binlerce kullanıcı, onlarca yıllık yağda tavuk kızartmanın insan hayatını hiçe saymak olduğunu belirterek restorana tepki gösterdi.Gelen eleştirilerin ardından ödüllü restoran geri adım atmayarak sistemin işleyişini netleştirdi. Wakatori yönetimi, yağın kalitesini korumak için her gece titiz bir temizlik ve filtreleme işlemi uyguladıklarını açıkladı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Her gece mesai bitiminde yağ, et kırıntılarından ve tüm tortulardan tamamen arındırılıyor.

Eski yağın sadece küçük bir kısmı, lezzet özü (bazı) olarak saklanıyor.

Ertesi gün bu öz, tamamen yeni ve taze bir yağ ile karıştırılarak kullanılıyor.

Teknik olarak bakıldığında, bugün restoranda sipariş ettiğiniz tavuğun piştiği yağda, 1960 yılındaki ilk günden kalma yağ moleküllerinin bulunma ihtimali oldukça yüksek.

GELENEKSEL ÇORBA TAKTİKLERİNİ KIZARTMAYA UYARLAMIŞLAR

Bu "tazeleyerek devam ettirme" yöntemi aslında Asya mutfağında yabancı olunan bir durum değil. Örneğin; Tokyo’daki meşhur Otafuku restoranı, 70 yılı aşkın süredir aynı "Oden" çorbası bazının üzerine ekleme yaparak servis ediyor. Bangkok'taki bir başka restoran ise tam 50 yıldır aynı çorba kazanını kaynatmaya devam ediyor. Ancak Wakatori, bu kültürü dünyada ilk kez kızartma yağına uygulayan işletmelerden biri.