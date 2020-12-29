YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bildiğiniz tüm mantı çeşitlerini unutturacak: Tepside patates mantısı

Bildiğiniz tüm mantı çeşitlerini unutturacak: Tepside patates mantısı

Seray Üstün Seray Üstün 29.12.2020 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bildiğiniz tüm mantı çeşitlerini unutturacak: Tepside patates mantısı

Patates Türk mutfağının demirbaş malzemelerinden bir tanesidir. Patates ile yapılan onlarca tarif bir çırpıda aklınıza gelmiştir. “Kızartmadan öteye gidemedim” diyenler için ise benzersiz bir lezzet şöleni sunmayı teklif ediyoruz. Tepside oldukça pratik bir şekilde yapılacak bu tarif ile hem mantı isteğinizi bastıracak hem de değişik bir tat deneyimlemiş olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz.

Mantının yapımının oldukça zor olduğu hepimizin malumudur. Hazır mantı almak istemeyenler için ise pratik ve lezzetli bir tarifle mantı yapımını kolaylaştırıyoruz. Mutfakta yeteneksiz olduğunu düşünenlerin bile birkaç dakika yapabileceği bu tarif sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte tepside patates mantısı tarifi...

PATATES MANTISI MALZEMELERİ

  • 8 adet orta boy patates
  • 1 kase süzme yoğurt
  • 3-4 diş sarımsak
  • 4 ymek kaşığı mayonez
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber

PATATES MANTISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak patateslerin haşlanması ile işleme başlanır. Ardından derin bir kaba alınan haşlanmış patatesler homojen bir kıvama gelene kadar ezilir. Üzerine baharatları konulur ve iyice karıştırılır. Tepsinin alt kısmı sıvı yağ ile yağlanır. Tepsinin içine patatesler eklenir ve üzeri hafif hafif avuç içiyle bastırılır.

Patatesin ezilmesinden sonra yoğurtlu sosa geçilir. Küçük bir kapta yoğurt ve mayonez karıştırılır. İçerisine sarımsak rendelenerek karıştırılır. Yoğurtlu karışım patatesin üzerine dökülür.

Son adımda ise lezzeti arttırmak için sıvı yağ ile küçük bir dokunuş yapılır. Sıvı yağın içine pul biber dökülür ve iyice kızması için beklenir. Patates ve yoğurtla hazırlanan tarife sıvı yağ eklenir. Şimdiden herkese afiyet olsun.

Patatesi kızartmadan önce neden turşu suyunda bekletmelisiniz?Patatesi kızartmadan önce neden turşu suyunda bekletmelisiniz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!
Osmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifiOsmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Final tarihi belli oldu! MasterChef'te bir ilk yaşanacak

Final tarihi belli oldu! MasterChef'te bir ilk yaşanacak

Doya Doya Moda'da sürpriz jüri üyesi!

Doya Doya Moda'da sürpriz jüri üyesi!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi! İşte ilk görüntüler

Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi! İşte ilk görüntüler

Netflix yeni Türk dizisini duyurdu! İşte fragmanı ve yayın tarihi

Netflix yeni Türk dizisini duyurdu! İşte fragmanı ve yayın tarihi

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

Çukur'a damga vurdu! Dünyaca ünlü diziye güldüren gönderme

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

A'dan Z'ye mantar çorbası tarifi! Tadı damağınızda kalacak

A'dan Z'ye mantar çorbası tarifi! Tadı damağınızda kalacak

Dünyaca ünlü şefin mutfağından: Kuru üzümlü kek tarifi

Dünyaca ünlü şefin mutfağından!

Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!

Fırında makarna tarifi: Üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık lezzet!

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Ezogelin çorbası tarifi

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Ezogelin çorbası tarifi

Katkısız, doğal mı doğal: Evde tereyağı yapılışı!

Katkısız, doğal mı doğal: Evde tereyağı yapılışı!

Karamelize soğan nasıl yapılır? İşin en önemli püf noktası...

Yemeklerinize koymak için can atacaksınız! En önemli püf noktası...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.