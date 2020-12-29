Bildiğiniz tüm mantı çeşitlerini unutturacak: Tepside patates mantısı

Mantının yapımının oldukça zor olduğu hepimizin malumudur. Hazır mantı almak istemeyenler için ise pratik ve lezzetli bir tarifle mantı yapımını kolaylaştırıyoruz. Mutfakta yeteneksiz olduğunu düşünenlerin bile birkaç dakika yapabileceği bu tarif sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte tepside patates mantısı tarifi...

PATATES MANTISI MALZEMELERİ

8 adet orta boy patates

1 kase süzme yoğurt

3-4 diş sarımsak

4 ymek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

PATATES MANTISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak patateslerin haşlanması ile işleme başlanır. Ardından derin bir kaba alınan haşlanmış patatesler homojen bir kıvama gelene kadar ezilir. Üzerine baharatları konulur ve iyice karıştırılır. Tepsinin alt kısmı sıvı yağ ile yağlanır. Tepsinin içine patatesler eklenir ve üzeri hafif hafif avuç içiyle bastırılır.

Patatesin ezilmesinden sonra yoğurtlu sosa geçilir. Küçük bir kapta yoğurt ve mayonez karıştırılır. İçerisine sarımsak rendelenerek karıştırılır. Yoğurtlu karışım patatesin üzerine dökülür.

Son adımda ise lezzeti arttırmak için sıvı yağ ile küçük bir dokunuş yapılır. Sıvı yağın içine pul biber dökülür ve iyice kızması için beklenir. Patates ve yoğurtla hazırlanan tarife sıvı yağ eklenir. Şimdiden herkese afiyet olsun.



