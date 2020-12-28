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Patatesi kızartmadan önce neden turşu suyunda bekletmelisiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 28.12.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Patatesi kızartmadan önce neden turşu suyunda bekletmelisiniz?

Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Özellikle patatesle neredeyse yüzlerce tarif yapabilirsiniz. Ancak hepimizin çocukluğundan beri vazgeçemediği ilk lezzet olarak aklına hemen patates kızartması gelir. Patates kızartması köftenin en büyük eşlikçisi tek başına bir öğün olabilecek kadar besleyici bir tariftir. En lezzetli patates kızartması tarifini arayanlar için turşu suyu püf noktasından bahsedeceğiz.

Besleyici ve düşük kalorili bir gıda olan patatesin, en çok kızarmış halini seviyoruz. Fast food restoranlarındaki gibi çıtır çıtır patates kızartması hazırlamak isteyenler için sır gibi bir püf noktası vereceğiz. Eminiz bu detayı birçok kişi bilmiyor!

TURŞU SUYUNDA BEKLETİN

Bir kilo patatesi kızartmalık olacak şekilde dilimleyin. Geniş ve derin bir kaseye su doldurun.
Suyun içine doğradığınız patatesleri koyun. Suyun içine 3 su bardağı turşu suyu ekleyin.
Bir gece boyunca patatesleri bu şekilde buzdolabında bekletin. Ertesi gün suyunu süzün. Kağıt havluyla patatesleri kurulayın.
Bol kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun.

PATATES HAŞLARKEN DE KULLANABİLİRSİNİZ

Tencereye haşlama suyunu ilave edin ve içine 4 yemek kaşığı turşu suyu koyun. İçine haşlanacak patatesleri de ekleyin ve kaynamaya bırakın. Patatesler haşlandıktan sonra inanılmaz güzel bir aroma kazanacaklar. Ortaya çıkan bu lezzet misafirlerinizin başını döndürecek.

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