Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Burçlar birçok şey hakkında işaretler ve bilgiler verdiği gibi kişilerin seks hayatları hakkında da büyük ipuçları veriyor. Pharmica tarafından yapılan bir araştırma, 12 burcun cinsel başarısını en iyiden en kötüye doğru sıraladı.
İşte o araştırmaya göre şaşırtıcı sonuçlar...
Bu sonuçlara göre romantik, samimi ve dolu dolu birliktelik için koçlar çok idealken akrepler ise yatak odasında şaşırtıcı bir şekilde sınıfta kaldı.
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