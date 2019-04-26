Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Burçlar birçok şey hakkında işaretler ve bilgiler verdiği gibi kişilerin seks hayatları hakkında da büyük ipuçları veriyor. Pharmica tarafından yapılan bir araştırma, 12 burcun cinsel başarısını en iyiden en kötüye doğru sıraladı.

İşte o araştırmaya göre şaşırtıcı sonuçlar...

Pharmica'ya göre cinsel hayatında en iyi olan burç ve en kötü olan burç sıralaması şöyle...

1. Koç (21 Mart - 19 Nisan)

2. Balık (19 Şubat - 20 Mart)

3. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

4. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

5. Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

6. Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

7. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

8. Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

9. Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

10. Oğlak burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

11. Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

12. Akrep (23 Eki - 21 Kas)

Bu sonuçlara göre romantik, samimi ve dolu dolu birliktelik için koçlar çok idealken akrepler ise yatak odasında şaşırtıcı bir şekilde sınıfta kaldı.



